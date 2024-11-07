高雄一群富二代組詐騙集團 3個月狂撈4億

高雄一群富二代不學好籌組詐團，3個月狂撈4億多元。（民眾提供）

2024/11/07 10:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一群富二代從小被父母送去知名的私立道明中學念書，但他們長大後不學好，反而籌組詐騙集團，以投資虛擬貨幣手法，3個月內騙到4億多元，這群富二代還找來高市律師公會副秘書長陳逸軒當軍師，協助他們隱暱詐騙所得，雄檢今偵結後依詐欺罪起訴21人。

據悉，這群富二代來頭相當驚人， 擔任詐團金主的洪碩甫（32歲）家族事業橫跨補教、建材業，詐團股東之一的陳冠羽（30歲），家族從事營建業，另名股東陳翊愷（30歲）的母親是台灣肉品批發的大盤商，股東馬佳毓（31歲）的父親則是屏東縣恆春鎮前代表會主席，而陳逸軒（30歲）的父親則是法官退休，目前轉任律師，陳和洪男等人都是道明中學的同學。

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去年8月，高市刑大偵破虛擬貨幣假投資面交車手案，經溯源追查，逮捕車手頭柯姓男子（23歲）並逮捕15名犯嫌到案後，檢警持續追緝，發現詐騙集團將機房設在境外，利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代、「智能理財家」等假投資詐騙群組，根據查扣到的帳冊，僅一個月就獲利超過1億3630萬元。

今年7月，檢警先在台中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子（34歲），追查後，又在高市逮捕詐團金主兼控盤首腦張耀元（36歲）及洪、陳、馬等富二代；檢警指出，張耀元得知陳翊愷經營車手車隊獲利頗豐，去年3月在友人引薦下結識後，陳安排同學陳冠羽和張耀元赴寮國金三角經濟特區處理聯繫境外機房盤口事宜，陳翊愷再通過馬佳毓的介紹，認識從期在寮國經營詐團的呂耀任（另案偵辦），當組織分工確定後，陳連繫幾位高中同學出錢出力，一起壯大事業版圖。

為了確保集團股東不會遭查獲、減少遭擊落（即遭警逮捕）車手所收款項損失、嚇阻黑吃黑狀況等情況，詐團車隊成員以暴力、脅迫手段，與熟知脫罪方法（30歲）、長期從事暴力討債溫姓假代書（45歲）合作，於車手遭擊落時旋即與陳逸軒聯繫，由陳透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣贓款。

檢警推估，該詐騙集團經營3個月就至少賺到4億餘元，運作期間曾發生車手黑吃黑，這群富二代不滿損失，透過毆打、脅迫手段要求車手簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。

洪男等人落網後坦承犯行，雄檢偵結後認為這群富二代從青少年時期即經家長送往名牌私立高中栽培教育，坐擁優渥生活環境，竟仍貪得無厭、不思進取，從事新型態詐欺犯罪，且犯罪遭查緝過程中仍持續濫用律師、代書專業，藐視司法之至，請法院從重量處有期徒刑5年2月以上之刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄一群富二代不學好籌組詐團，3個月狂撈4億多元。（民眾提供）

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