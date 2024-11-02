全力打詐！ 台南歸仁警3個月逮各類車手129人

歸仁警方全力打擊犯罪，不斷透過宣導，提升民眾辨識詐騙的能力。（圖由歸仁警分局提供）

2024/11/02 16:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局積極打擊詐騙集團，鎖定轄區內嫌犯提領、面交、收水等的熱點，全面部署，偵查隊統計，今年8、9、10月份，共抓到各類車手129人，依法嚴辦，也籲請民眾小心防範，提升辨識能力，不要盲目遵從一些話術或伎倆，避免淪為「待宰羔羊」。

歸仁分局長施衣峯也利用各種場合進行宣導，以近期受理偵辦的新型犯罪形式，加上第一線同仁遭遇的各種案例，透過實務偵辦經驗的分享，提高民眾辨識詐騙的能力，降低案件的發生率。

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歸仁分局轄內因有中山高、國道3號與台86線東西向快速道路的交流道，還有高鐵橋下道路台39線縱貫其中，交通方便，卻也讓詐騙集團認為有機可趁，用於提領、面交、收水等，警方全力出擊後，都能迅速逮人。

3個月來，歸仁警方循線抓到的各種車手累計129人，以近期為例，逮獲或拘提的現行犯就多達8位，偵訊後，全部依法移送。

施衣峯說，分局「防詐宣導團」歸納近期高發案件，主要為假投資、假網拍，以及解除分期付款等類型，警方苦口婆心，就是希望讓大家了解目前盛行的詐騙手法，進而知道如何預防，守護長輩退休金與民眾財產的安全。

施衣峯提到，宣導團持續深入基層，以更貼近社區民眾的方式，在各種場合分享相關案例，協助打造能安心宜居的反詐生活圈。

施衣峯呼籲，如有接獲邀約加入強調「穩賺不賠」的投資群組、要求至ATM或網路銀行「解除錯誤設定」；或是檢警來電表示涉嫌刑案，並要求將錢匯入「監管帳戶」證明清白等，這些都是詐騙。

施衣峯指出，若懷疑自己遇到詐騙，可以撥打165專線查證或110報案電話，如果想獲知最新反詐資訊，可至警察局臉書粉絲專頁查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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