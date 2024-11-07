誘7少女拍千部淫片 狼判13年8月

恐嚇拍裸照示意圖

2024/11/07 05:30

一女被逼拍吃糞 還謊稱送高價手機騙另一女上床

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子陳冠諭在網路誘騙七名少女拍下多達千部、數百G的性影像供他欣賞，或是以高價手機為報酬，拐騙少女與他發生性行為，其中一名少女自願提供裸照給陳男後，擔心裸照外流，被陳男逼迫拍下二百一十部、一百卅六張全裸、吃糞影像，高雄地院依違反兒少法重判十三年八月。

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以「大哥哥開導小妹妹」拐裸照

判決書指出，陳冠諭從二○一一年起，陸續在網路上與七名少女結為好友後，再以「大哥哥開導小妹妹」的方式，替青春期少女們解決生活難題，讓少女們卸下心防，自願把裸照供陳男欣賞。

再另開帳號恐嚇拍變態照

陳男拿到少女裸照或性影像後，另開臉書或IG帳號，連繫少女們佯稱自己看到她們的裸照，威脅少女們再自拍更多、更露骨的照片，否則就要把性影像散播出去，或是對家人不利。

少女們擔心家人安危和私密照被外流，轉頭向陳男求助，殊不知根本是「請鬼拿藥單」，陳男連哄帶騙安撫少女後，迫使她們又拍下更多私密照片或影片；其中，一名女少還被陳男逼迫自拍二百一十部、一百卅六張全裸變態影像。

另有未滿十六歲的少女聽信陳男謊言，以兩萬元跟陳男相約援交，結果陳男賴帳沒給錢，還騙少女說下次會買一部高價手機給她，作為兩次性交易的代價，陳男卻落跑。

受害少女遍及雙北、高東屏

由於受害少女遍及雙北、高屏及台東等地，多名被害少女報案後，檢警透過陳男IP查詢身分和地址時，發現他落腳高雄市大寮區民宅；檢警共查扣多達千部、容量高報數百G的性影像，並清查出有七名未成年少女受害。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，但卻沒有跟被害人達成和解，法官認為他嚴重損害少女們身心健康與人格發展，依違反兒少法重判他徒刑十三年八月，可上訴。

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