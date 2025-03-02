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    北返收假車潮湧現！國5預計塞到21時 國1、國3估22時紓解

    今天是228連假收假日，各地湧現北返車潮。圖為宜蘭北上車潮。（警方提供）

    今天是228連假收假日，各地湧現北返車潮。圖為宜蘭北上車潮。（警方提供）

    2025/03/02 16:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（3月2日）是228和平紀念日連續假期最後一天，高速公路局表示，今天各地以北返車潮為主，國道1號、國道3號部分路段預計晚上10時紓解，國道5號預計晚上9時後紓解。

    高速公路局國道路況預報員張譽耀指出，北部地區國道路段，國1苗栗至湖口、國3關西至大溪，預計車多到晚上9、10時；國5宜蘭至坪林預計車多至晚上9時後。

    中部地區國道路段，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段、國3竹山至中興路段、草屯至霧峰路段、大山至香山路段，車潮預計晚上8時之後陸續紓解。國6舊正至霧峰系統，預計車多到晚上7時。

    南部地區國道路段，國10西向仁武至左營端路段，傍晚也會有車多情形。

    國道疏導措施方面，張譽耀提醒，中午12時至晚上9時匝道封閉，國1虎尾、埔鹽系統北向、國3西濱北向；下午1時至晚上6時高乘載管制，國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向。

    收費措施方面，國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折，其他路段採單一費率，即打75折、無每日20公里優惠里程。

    張譽耀建議用路人可走替代道路，國1、國3可改走台61線；南投往返台中地區，改走台63線；霧峰往返台中以北，改走台74線及國4；宜蘭往台北可改走台9線。

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