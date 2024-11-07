學者︰有計劃誤導 大麻人口年輕化令人擔憂

國立中正大學犯罪防治學系今年曾針對大麻毒器的流行提出警示。（記者劉慶侯翻攝自中正大學網站）

2024/11/07 05:30

共善協會去年調查 逾9成不同意大麻合法化

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對台灣年輕族群施用毒品的研究報告顯示，年輕族群被「有計劃的誤導」，宣稱大麻不具毒性和成癮性，以致近年檢警查獲的大麻量倍增，也顯示吸食人口增加；檢警表示，與早年相比，施用大麻人數確實不少，該毒品已成國內主流毒品之一，正持續規劃專案積極查緝。

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高檢署統計，二○一九年國內查獲大麻重量為二○二點八六公斤，二○二二年為一五五九點九六公斤，四年增加八倍，二○二三年增至二三二八公斤，顯見國內毒品人口對大麻的需求增加；而在檢警全力緝毒下，查獲量也倍增。

中正大學犯罪防治學系暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆教授，在舉辦的「台灣青少年藥物濫用防制對策論壇」指出，大麻是全球最常被使用的毒品，二○二二年全球有二點二八億使用者，其中「將大麻毒品合法化，解除毒害威脅，是一個歷史性的錯誤」。

事實上，衛福部基隆醫院病理科主任鄭威也提出「共善協會」去年的調查結果，取得有效樣本數三八五○二份的「台灣大麻合法化」問卷調查，經統計有九十三．五％不同意大麻合法化。

楊士隆說，大麻使用者不少是中高階層社會精英人士，但近些年也有走入青少年族群趨勢，這是最令人擔憂的狀況。

學者︰減少毒害不是讓毒品合法化

台師大成癮防制暨政策研究中心主任李思賢教授，提出研究報告指出，美國青少年大麻使用率下降原因，其實是轉為使用DELTA-8-THC，被用於電子煙油、菸彈及加熱菸的大麻製品。他強調，減少毒害不是讓毒品合法化，而是要用對方法，以科學實證為基礎，減少成癮對個人和社會的衝擊。

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警方查獲罕見用大麻製作而成的「司 康」糕點。 （記者劉慶侯翻攝）

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