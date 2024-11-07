高市律師公會副秘書長涉當詐團律師！陳逸軒大玩雜交毒趴被求重刑

高雄律師公會副秘書長陳逸軒涉勾結詐團，還被檢警查出去詐團的私人招待所大玩雜交派對、吸毒助興。（翻攝陳逸軒臉書）

2024/11/07 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢警偵破一群由富二代組成的詐騙集團，初估他們利用假投資詐騙手法，3個月狂撈4億多元，其中身為高市律師公會副秘書長的陳逸軒，不但協助隱暱詐團犯罪所得，還主動要求到集團首腦的私人招待所大玩雜交派對，狂歡過程中還吸毒助興，讓檢察官不禁動怒大罵「價值觀偏差，令人髮指」，請求法院從重量處5年2月以上刑期。

30歲的陳逸軒父親曾任法官，退休後轉任律師，哥哥也是法官，陳男大學畢業考上律師後，直接進入父親的律師事務所上班，形同律師世家。陳逸軒不到30歲就有賓士車代步及配載勞力士黑水鬼名錶，還在個人社群帳號發文炫富，堪稱人生勝利組，結果今年8月捲入詐團洗錢案被逮，還被羈押關進看守所，震驚南部律師界。

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檢警查出，陳逸軒被逮時否認犯行，但當檢察官把手上資料攤開來，他自知難逃法網，才俯首認罪；檢方指出，陳逸軒常以刑事庭長之子的高姿態待人，當車手被檢警逮捕時，他以陪偵名義協助辯護，但實際上卻是暗自監控，甚至協助隱匿詐騙不法所得，或是洩露偵訊筆錄給詐團高層。

去年8月，當高市刑大先破獲車手集團時，陳逸軒不但沒有警覺收手，反而變本加厲，主動要求到詐團首腦的私人招待所開派對，還找來多名酒店妹一起加入雜交，甚至還吸毒助興，殊不知他的乖張行徑早已被默默搜證的檢警看在眼裡。

檢察官對於陳逸軒的囂張行徑大為不滿，痛批他「價值觀偏差，令人髮指」，難以想像如果繼續放任他這種律師在台灣司法界服務，對社會及法界風氣將造成何種嚴重影響，劣幣驅逐良幣的結果，更可能對國家帶來嚴重負面發展，雖然陳逸軒沒有取得詐團分潤，但光陪偵的律師費就賺了100萬元，因此將這100萬元認定為犯罪所得，請求法院從重量處5年2月以上刑期，並沒收犯罪所得。

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