司改會擋科偵法 劍青檢改︰禍亂國家

劍青檢改批民間司改會禍亂國家。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/06 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院連日來審查「打詐新四法」，迄昨已通過其中三件草案的初審，但民間司法改革基金會等民團質疑，「詐防條例」凍結帳戶規範混亂、欠缺救濟程序；「通保法」巨幅擴增監控項目、下修監控門檻，恐有侵害隱私、資訊自主之嫌等。檢察官改革團體「劍青檢改」則痛批民間司改會，表示現今詐騙集團肆虐橫行，民間司改會竟在最後一刻，拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家。

劍青檢改表示，當前詐團肆虐，應強化各項行政作為，儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過他們召開研討會大力呼籲，草案於立法院有明顯進展時，民間司改會竟試圖無端阻擋，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。

請繼續往下閱讀...

劍青檢改認為，民間司改會一昧批判反對，已嚴重阻礙國家法制的進步，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，無異傷害司法，更沒收被害人權益。

劍青檢改籲請立法院，科技偵查法制的立法是國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受到外界的不當干擾，應儘速通過立法。

面對劍青檢改的猛烈砲火，民間司改會副執行長兼新聞聯絡人李明洳律師昨晚表示，該會今天會發聲明正式回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法