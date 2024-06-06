司改會擋科偵法 劍青檢改︰禍亂國家
2024/06/06 05:30
〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院連日來審查「打詐新四法」，迄昨已通過其中三件草案的初審，但民間司法改革基金會等民團質疑，「詐防條例」凍結帳戶規範混亂、欠缺救濟程序；「通保法」巨幅擴增監控項目、下修監控門檻，恐有侵害隱私、資訊自主之嫌等。檢察官改革團體「劍青檢改」則痛批民間司改會，表示現今詐騙集團肆虐橫行，民間司改會竟在最後一刻，拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家。
劍青檢改表示，當前詐團肆虐，應強化各項行政作為，儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過他們召開研討會大力呼籲，草案於立法院有明顯進展時，民間司改會竟試圖無端阻擋，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。
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劍青檢改認為，民間司改會一昧批判反對，已嚴重阻礙國家法制的進步，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，無異傷害司法，更沒收被害人權益。
劍青檢改籲請立法院，科技偵查法制的立法是國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受到外界的不當干擾，應儘速通過立法。
面對劍青檢改的猛烈砲火，民間司改會副執行長兼新聞聯絡人李明洳律師昨晚表示，該會今天會發聲明正式回應。