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    大麻毒害 妄想幻覺增心血管疾病風險

    警方查獲大麻司康和大麻毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲大麻司康和大麻毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    2024/11/07 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕近年國內有人想推動大麻合法化，辯稱大麻可針對頑固型癲癇、青光眼、噁心嘔吐等症狀有療效，事實上這是誇大「醫療性大麻」功效，想把大麻從「毒害」變成「濟世良藥」，甚至將具有毒性的大麻包裝成「娛樂性大麻」，心態可議。

    將毒品包裝成娛樂性大麻 心態可議

    警方指出，大麻有兩大關鍵萃取物成分，一種是對人體有危害性的「四氫大麻酚Tetrahydrocannabinol, THC）」，另種被認為有療效的「大麻二酚（cannabinol）」，但兩種成分都有其成癮性，長期使用對人體都有副作用。

    「四氫大麻酚」屬中樞神經迷幻劑，吸食後會導致心跳變快、血壓上升、口乾、眼睛發紅，甚至出現妄想、幻覺，副作用為增加心血管疾病，孕婦會增加早產風險、造成胎兒體重減輕等。

    「大麻二酚」有抑制癲癇作用，但副作用會造成腸胃道不適、食慾不振、肝功能異常、過敏反應等副作用。衛福部食品藥物管理署雖於二○一七年開放「大麻二酚」類藥物的使用合法化，但患者須經申請、醫師開立處方，方可以個人使用方式向食藥署提出申請進口。

    醫界人士說，長期施用大麻，不論心理或生理上都有成癮性，尤其是心理成癮帶來的戒斷症狀更難熬，會產生厭食、焦慮不安、焦躁、睡眠障礙等戒斷症狀，尤其大麻具中樞神經迷幻作用，後續會帶來更難以解脫的惡性循環。

    醫界指出，民眾要認知，大麻對人體有一定危害性，切勿冒然施用。

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