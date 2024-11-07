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    望族富少賣大麻甜點 「不一樣新鮮感」誘竹科人

    吳姓富少將大麻摻在司康（scoon）甜品蛋糕內，吸引竹科人購買，警方查獲大麻司康和大麻毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    吳姓富少將大麻摻在司康（scoon）甜品蛋糕內，吸引竹科人購買，警方查獲大麻司康和大麻毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    2024/11/07 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕接近歲未年終尾牙或耶誕新年節日，大麻毒犯又蠢蠢欲動準備大撈一筆！新竹地區經營餐酒館的吳姓富少，將大麻摻混在司康（scoon）甜品蛋糕內，吸引竹科人購買，讓其成癮後得以持續牟利；台北市警方循線逮捕幕後將大麻賣給吳嫌的潘姓男子，依毒品罪嫌送辦。

    吳男經營餐酒館 是竹北富三代

    台北市警方執行安居專案掃蕩毒品行動，網路查察時發現有人以「神農氏」的暱稱，在社群平台上刊登「彩虹、依託、大麻、價格」以及一些暗示性訊息，加上他鎖定的市場包括竹科、竹北一帶，以此吸引包括科技界中上階層的買家上門。

    以神農氏暱稱 社群PO暗示性訊息

    警方蒐證後，鎖定在新竹市新豐路一帶經營餐酒館的廿三歲吳男，查出他的家族竟是竹北地區望族，有許多房地產，吳男是不折不扣的富三代。

    警方日前到吳嫌住處和餐酒館搜索，查獲十五公克大麻，以及重約四百公克、以大麻摻混製作的九顆高濃度大麻司康甜品，這也是國內罕見查獲以大麻製作成毒甜品的案件。

    初次食用毒甜品 會眩暈四肢無力

    警方說，將大麻摻混在甜品中製成蛋糕或司康，起源於歐洲國家，被一名旅遊大戶介紹出來而廣為人知，製作者會以巧克力或重奶油味掩蓋大麻味道，初次食用這類毒甜品的人，會有眩暈或四肢無力感，也曾有許多人誤食。

    警詢時，吳嫌供稱因為經營餐酒館不易，為了衝業績「製造不一樣的新鮮感」，所以利用網路向綽號「PAN」的男子以三萬餘元購得；但他推稱尚未食用或販賣就被查獲。

    警方查扣吳嫌手機溯源追查，再逮廿七歲潘姓男刺青師傅，潘否認吳持有的毒甜品和大麻是他販售。但警方根據二人碰面的街頭監視錄影畫面，認定潘是上游賣家。

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