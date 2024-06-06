竹聯雷堂詐3千萬 抄據點逮7人

警方搗破詐團據點，將賴仕傑與黨羽共7人移送法辦，查扣贓款、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/06 05:30

打詐行動面 警方先截回459萬 再逮組織首腦賴仕傑

〔記者徐聖倫／新北報導〕廿七歲竹聯幫雷堂組長賴仕傑為首的詐騙集團，利用時下最流行的「高獲利、零風險」股票假投資方式行騙，警方因受理一件七十歲曾姓老翁差點被騙走四百五十九萬元退休金一案，逮捕取款車手後向上溯源，查出此集團行騙約半年，共有十九人受害，被詐金額高達三千多萬元，日前先後逮獲賴男及其同夥共七人，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

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據悉，已退休的曾翁被臉書（Facebook）上標榜「高獲利、零風險」股票投資廣告吸引，依引導加入LINE群組，被話術洗腦後決定拿出退休金投資，詐團也派出車手著正裝帶名片自稱「專員」前往收款，曾翁就這樣交付四百五十九萬元。

所幸警方及時獲報，逮捕假扮專員的曹姓車手，攔下曾翁的四百五十九萬元，經持續向上溯源，才瓦解整個詐騙集團。警方表示，當時聯繫曾翁時，還被他誤認是詐欺電話，直到警方秀出現金照片、銀行封條等證據，曾翁才相信自己遭詐，也感謝警方攔下這筆錢。

警方查出，賴男是組織首腦，有組織、傷害、妨害自由等多項前科，負責總策劃，旗下有兩名車手、一名照水手（負責監視車手）、兩名收水手、一名收水頭。警方統計，他與旗下成員行詐約半年，被害人共十九人，不法獲利高達三千一百九十八萬元。

警方經過蒐證，前日持搜索票、拘票來到新北市三重區頂崁街一間茶行，搗破位於茶行後方的詐欺辦公室，逮回賴男等七人。警詢時賴男等人承認犯案，但不願交待金錢流向，警方訊後，依涉犯刑法詐欺罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

新北警表示，今年迄今已查獲詐欺集團一一一件共一一八九人、查扣六億兩千七百五十一萬元的贓款，並成功阻詐金額飆破三億元。警方呼籲，「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資無風險」等均為誆騙話術，民眾切勿輕信不明的投資管道，若遇疑似詐隨時撥打一六五反詐專線，將有專人解惑。

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