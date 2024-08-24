8/24今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、高雄

今晚（8月24日）開獎的第113000204期今彩539頭獎開出2注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/08/24 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月24日）開獎的第113000204期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台北市北投區尊賢街237號1樓的「好運多彩券行」、高雄市林園區忠孝西路25號的「富多來彩券行」開出。

第113000204期今彩539中獎號碼為「25、26、28、29、37」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎253注中獎，每注可得2萬元；參獎共6566注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4352注中獎，每注可得50元。

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第113000204期39樂合彩中獎號碼為「25、26、28、29、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共393注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2665注中獎，每注可得1125元。

第113000204期3星彩中獎號碼為「293」，壹獎共52注中獎，每注可得5000元。

第113000204期4星彩中獎號碼為「2846」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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