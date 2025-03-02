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    把握好天氣！ 今白天氣溫近30度 明晚全台變天不到20度

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/02 10:54

    〔記者林志怡／台北報導〕228連假接近尾聲，週末好天氣也即將結束。中央氣象署指出，今日各地白天氣溫仍可達到30度或以上，感受溫暖如夏，但明晚起受到鋒面通過與後方的冷空氣影響，氣溫將迅速下滑至不到20度的水準，且週一晚間至週三清晨期間，降雨相當明顯，西半部、基隆北海岸可能有大雨發生。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今明兩天各地仍維持多雲到晴、較溫暖的天氣，今日雖有中層水氣通過，但仍可見陽光，僅東半部地區有零星短暫雨，各地白天氣溫可接近30度，局部近山區有機會達到32至33度。

    張竣堯指出，明天晚間起將有較明顯的天氣變化，受到鋒面通過與其後方的冷空氣影響，中部以北、東半部及山區將有零星降雨，且雨勢逐漸明顯；週二、週三各地有機會出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、基隆北海岸雨勢則可能達到大雨等級，且不排除有短延時強降雨發生。

    氣溫方面，張竣堯說，鋒面預計於週二通過台灣，與較溫暖的週一相比，週二白天氣溫僅剩20度，兩天的白天氣溫落差可達8至10度，入夜後氣溫也明顯降低，週二夜晚至週三清晨期間，中部以北、宜蘭地區低溫約14至15度，其他地區約16至18度。

    張竣堯提到，除冷空氣持續影響，週三白天起將有華南水氣靠近台灣，各地降雨強度雖稍有趨緩，但仍維持整日陰雨的天氣型態，並預計一路持續到週六，週四、週五清晨氣溫也將進一步降低，中部以北、宜蘭地區約13至14度，其他地區也有14至16度低溫。

    此外，張竣堯指出，週三至週六期間，北部整日氣溫沒有明顯變化，白天氣溫也僅有14至16度，中部、南部地區則日夜溫差較大，白天氣溫仍有機會達到20度左右。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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