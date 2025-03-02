連環斬首行動！美軍精確空襲敘利亞恐怖組織 多名高層連月遭殲滅

美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

2025/03/02 11:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din，HaD）的高層軍事領導人塔萊（Muhammed Yusuf Ziya Talay）。

綜合外媒報導，美國中央司令部司令庫里拉將軍（Michael Erik Kurilla）在聲明中強調，美方將持續無情打擊恐怖組織，以保護美國本土及盟國和合作夥伴在該區域的人員安全。他表示，此次行動是美軍與地區合作夥伴共同努力的一部分，旨在削弱恐怖組織的指揮結構，阻止其策劃、組織並發動針對美國及盟軍的襲擊。

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據美方情報顯示，這已是美國近期在敘利亞境內針對「聖戰保衛者」高級領導層的連續打擊行動之一。今年1月30日，美軍在類似空襲中擊斃該組織高級特工扎比爾（Muhammad Salah al-Za'bir）。隨後在2月16日，美軍再度發動攻擊，擊斃一名未具名的財務和後勤高級官員。就在本次行動前一天，美軍宣布成功消滅該組織的「高級領導協調員」拜拉克達爾（Wasim Tahsin Bayraqdar）。

根據美國國家反恐中心的評估，「聖戰保衛者」成立於2018年，源自努斯拉陣線（al-Nusra Front）脫離基地組織後的分裂，主要活躍於敘利亞伊德利卜省，據信成員人數多達2500人。

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din （HaD） in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command （CENTCOM） forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 1, 2025

美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

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