為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連環斬首行動！美軍精確空襲敘利亞恐怖組織 多名高層連月遭殲滅

    美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

    美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

    2025/03/02 11:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din，HaD）的高層軍事領導人塔萊（Muhammed Yusuf Ziya Talay）。

    綜合外媒報導，美國中央司令部司令庫里拉將軍（Michael Erik Kurilla）在聲明中強調，美方將持續無情打擊恐怖組織，以保護美國本土及盟國和合作夥伴在該區域的人員安全。他表示，此次行動是美軍與地區合作夥伴共同努力的一部分，旨在削弱恐怖組織的指揮結構，阻止其策劃、組織並發動針對美國及盟軍的襲擊。

    據美方情報顯示，這已是美國近期在敘利亞境內針對「聖戰保衛者」高級領導層的連續打擊行動之一。今年1月30日，美軍在類似空襲中擊斃該組織高級特工扎比爾（Muhammad Salah al-Za'bir）。隨後在2月16日，美軍再度發動攻擊，擊斃一名未具名的財務和後勤高級官員。就在本次行動前一天，美軍宣布成功消滅該組織的「高級領導協調員」拜拉克達爾（Wasim Tahsin Bayraqdar）。

    根據美國國家反恐中心的評估，「聖戰保衛者」成立於2018年，源自努斯拉陣線（al-Nusra Front）脫離基地組織後的分裂，主要活躍於敘利亞伊德利卜省，據信成員人數多達2500人。

    美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

    美國中央司令部官方消息稱，美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲，成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」的高層軍事領導人塔萊。 （圖翻攝自X/@CENTCOM）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播