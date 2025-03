連環斬首行動！美軍精確空襲敘利亞恐怖組織 多名高層連月遭殲滅

2025/03/02 11:02

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國中央司令部(CENTCOM)官方消息稱,美軍於2月23日在敘利亞西北部發動精確空襲,成功擊斃基地組織分支「聖戰保衛者」(Hurras al-Din,HaD)的高層軍事領導人塔萊(Muhammed Yusuf Ziya Talay)。

綜合外媒報導,美國中央司令部司令庫里拉將軍(Michael Erik Kurilla)在聲明中強調,美方將持續無情打擊恐怖組織,以保護美國本土及盟國和合作夥伴在該區域的人員安全。他表示,此次行動是美軍與地區合作夥伴共同努力的一部分,旨在削弱恐怖組織的指揮結構,阻止其策劃、組織並發動針對美國及盟軍的襲擊。

據美方情報顯示,這已是美國近期在敘利亞境內針對「聖戰保衛者」高級領導層的連續打擊行動之一。今年1月30日,美軍在類似空襲中擊斃該組織高級特工扎比爾(Muhammad Salah al-Za'bir)。隨後在2月16日,美軍再度發動攻擊,擊斃一名未具名的財務和後勤高級官員。就在本次行動前一天,美軍宣布成功消滅該組織的「高級領導協調員」拜拉克達爾(Wasim Tahsin Bayraqdar)。

根據美國國家反恐中心的評估,「聖戰保衛者」成立於2018年,源自努斯拉陣線(al-Nusra Front)脫離基地組織後的分裂,主要活躍於敘利亞伊德利卜省,據信成員人數多達2500人。

