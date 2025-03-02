快看！美國民營登陸器今降落月球 NASA全程直播

美國民營公司螢火蟲航太所研發的藍色幽靈月球登陸器，將於2日降落月球。圖為藍色幽靈在月球軌道上拍攝。（法新社）

2025/03/02 11:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州民營公司螢火蟲航太（Firefly Aerospace）所研發的藍色幽靈（Blue Ghost）月球登陸器，預計美東時間2日凌晨3時34分在月球表面著陸，美國航太總署（NASA）將從台灣時間2日下午3時20分許開始直播。

據《NBC》報導，藍色幽靈上週已進入月球軌道繞行，將於美東時間2日凌晨2時許開始下降，著陸點位於月球面向地球一側的直徑350英里（約563公里）盆地內，該處應是小行星撞擊後所留下的坑洞。

請繼續往下閱讀...

藍色幽靈上面搭載了10台NASA儀器，預計會停留2週收集各種資料，包括從月球拍攝地球的X光影像、研究外太空環境與地球磁場的相互作用、分析月壤、用雷射測量月球和地球之間的準確距離，至於下降過程的詳細影像也會一併紀錄，以便協助未來的登月任務。

藍色幽靈屬於NASA阿提米絲登月計畫的一部分，螢火蟲航太方面獲得NASA給予的1.015億美元（約新台幣33.4億元）補助，若一切順利將成為史上第2台降落月球的民營登陸器，德州直覺機器公司（Intuitive Machines）的奧德修斯號（Odysseus）已於去年2月成功著陸月球。

藍色幽靈拍攝的地球。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法