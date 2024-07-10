雄警賣力打詐 10天查扣逾7000萬居全國第2

高市刑大破獲3名通緝犯成立詐欺機房，於屋內查扣多台筆電、手機、監視器和多張sim卡、金融卡及存摺等證物。（民眾提供）

2024/07/10 11:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕總統賴清德520上任以來，將打詐、掃黑、肅貪列為新政府目前最重要的工作，高雄市警察局於今年6月21至30日配合警政署執行「全國同步查緝車手專案行動」，共查獲集團性詐欺68件391人，查扣不法得利總價值逾7129萬多元，經警政署評核為全國第2。

高市警局指出，高市執行查緝車手專案行動，10天期間共查獲集團性詐欺68件391人，其中包含車手426人、拘捕166人、羈押46人、查扣不法所得土地1筆、房產1棟、高級進口轎跑車15輛、現金3870萬餘元，累計查扣不法利得總價值逾7129萬餘元，經警政署評核為全國第2名單位。

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另統計今年1至6月，高市警方成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件870件，較去年同期增加54件，攔阻金額4億9994萬4598元，較去年同期提升1億1157萬3588元，增加約29％，顯見詐欺防制、打擊詐欺已有顯著成效。

高市刑大大隊長鄢志豪呼籲，民眾切勿聽從指示交付個人銀行帳戶、提款卡及有價物品予以陌生人，若遇是類狀況，可前往「內政部警政署165全民防騙網」或「警政服務APP」即時查詢，或撥打反詐騙專線165查證及詢問，以保障自身財產安全。

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