謊稱沒錢搭車去高雄 北車又出現「借錢哥」詐財無數

紀男編理由向女乘客騙錢。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/08 12:10

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲紀姓男子近年頻繁在台北車站周邊詐財，他都謊稱要搭車去高雄但沒錢，以此話術向往來旅客騙取現金；日前有位女乘客被他盯上，基於愛心給了1千元，事後越想越怪於是報警。捷運警察隊員在女乘客報案後隔天，就在捷運台北車站內發現紀男行蹤，當場將他逮捕；警方清查發現，紀近3年來頻繁詐財，若加上沒報案的黑數，可說是詐財無數、行徑相當惡劣。

台北市警局捷運警察隊今天宣布偵破此案，同時也公布紀男的行騙話術，呼籲民眾常有不肖分子利用民眾愛心，以令人憐憫處境的話術博取同情，藉此騙取金錢，此類行為已有構成刑法詐欺罪嫌疑，民眾若遇有上述情形，可立即向警察或捷運站務人員反映。

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警方調查，上週一深夜11時許，有一名女乘客行經捷運台北車站時，遇到一名男子向他搭訕攀談。對方聲稱自己的錢包不見、身無分文，沒有辦法搭車回高雄，希望女子借他6百元；女乘客好心要借錢，但因身上現金不夠前去ATM領錢，沒想到對方居然改口要借1千元。

女乘客當下懷疑，但對方主動提供姓氏與聯絡電話，女乘客於是借給對方，對方還聲稱不久後就會還錢。不過，女乘客越想越怪，上網搜尋相關訊息，赫然發現過去也有不少人遇到這名「借錢哥」，而且留給借錢者的電話號碼都還一樣，事後也不會還錢，女乘客發現愛心被糟蹋，氣得報警。

女乘客報案隔日深夜11時許，捷警隊員在台北車站執行守望勤務時，眼尖認出一名穿著特徵與女乘客描述相同的男子，居然再次出現於犯案地點；員警上前攔查，當場逮到「借錢哥」紀姓男子。

據了解，紀聲稱自己從事餐飲業，缺錢花用時就來北車周邊以「沒錢搭車」的話術來行騙「賺外快」；警方研判他犯案多次，追問他相關細節，沒想到他兩手一攤，聲稱自己行騙次數「多到記不起來」，警方最後將他依詐欺罪嫌送辦。

警方清查過往案件，發現紀男早在8年前就以相同手法行騙而被逮。2016年2月，紀在台北車站地下3樓高鐵售票機前，向旅客謊稱車資短缺無法搭車回高雄，想借8百元；旅客好心借他，卻發現他沒去購票，數日後紀也沒還錢，於是報警抓人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害女乘客向警方說明被騙經過。（記者王冠仁翻攝）

警方攔查紀姓男子並將他逮捕。（記者王冠仁翻攝）

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