中國「帥哥」施苦肉計 7旬婦遭詐急匯40萬還罵警

謝婦（中）不滿警方阻詐，怨稱「為什麼要這樣擋我匯款，我很痛苦」。（讀者提供）

2024/07/09 11:21

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區70歲婦人誤入中國珠寶「老X祥」詐團，男「經理」施苦肉計稱不想活了，謝婦為阻擋對方戒酒消愁，趕往郵局匯款40萬元，欲將先前「獲利」出金做業績，警方阻詐竟連番遭到飆罵，出示詐騙案例才讓謝婦夢醒。

烏日警分局今表示，謝婦月初投資中國老字號珠寶「老X祥」翡翠，男「經理」5日來訊稱業績差、連喝6瓶啤酒消愁，謝婦稱先前借錢給股東可先補業績，對方要求匯40萬元補匯差，謝婦連忙至烏日郵局將保單解約匯款，女行員通報警方協助。

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烏日派出所巡佐王瑞波及警員鄒政育於下午1時半許趕往，謝婦不滿警方到場，抱怨找麻煩稱「為什麼要這樣擋我匯款，我很痛苦內」，要趕緊匯款、擔心對方借酒澆愁傷身，員警苦勸，謝婦堅稱「這錢我今天一定要匯出去」。

謝婦表示，提前出金投資翡翠獲利，對方股東要歸還人民幣，兌換成台幣匯差需補差額，警方查看雙方LINE聊天內容，發現詐團刻意提醒「匯款請講家裡用」、「要保密，不然借不到」，立即出示詐騙案例，謝婦警覺是苦肉計，差點讓老本付諸流水。

烏日警分局長尤啓南呼籲，網路交友要謹慎小心，減少點觸不明網站，不要昏頭與對方交談，昏頭栽下去很容易就人財兩失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團男「經理」施苦肉計稱戒酒消愁。（讀者提供）

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