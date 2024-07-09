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久別重逢國小同學卻燒不倫慾火 這下糟了

吳男重逢已婚國小葉姓女同學，卻發展出不倫戀，北院決定命吳賠償丈夫40萬元。（示意圖）

吳男重逢已婚國小葉姓女同學，卻發展出不倫戀，北院決定命吳賠償丈夫40萬元。（示意圖）

2024/07/09 09:52

〔記者溫于德／台北報導〕吳男數年前重逢已婚國小葉姓女同學，明知對方已婚仍發展不倫戀，被丈夫求償60萬元。台北地院認為，釋字791號雖將通姦除罪化，但並未否定配偶權，也就是說，介入家庭的吳男負有賠償責任，命應給付丈夫40萬元。

判決指，吳男於2021、2022年間前往葉女上班的髮廊而重逢，且吳明知葉已婚，仍介入家庭，吳因此被丈夫求償60萬元。

吳男雖不否認丈夫的指控，卻主張現代婚姻觀念有諸多面向，且我國刑法通姦罪已除罪，可見立法者認為婚姻中的一方與第三人有親密行為，已不具違法性可言，拒絕賠償。

北院根據吳、葉的鹹濕對話，如「我的衣服都是妳的愛液」、「我也舒服到全身都軟了」、「好想再插妳」等，認定吳男確實介入家庭，且吳、葉發生性關係的次數大約超過10次。

北院也說，釋字791號雖將通姦除罪化，但並未否定婚姻關係中，夫或妻對於他方的配偶權已不復存，況一夫一妻制、男女平等、配偶與父母子女關係的婚姻倫理秩序、家庭完整的家庭制度，都受到憲法明確保障。

因此，在夫妻間的忠誠義務屬民法保護的法益情況下，侵害配偶權的吳男應負起賠償責任，北院決定命吳男賠償丈夫40萬元。可上訴。

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