曾在老公宿舍浴室發現女生內褲 3年後小三來電：想把他還給妳

老公宿舍浴室驚見女生內褲。示意圖，與本案無關。（資料照）

2024/03/23 10:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕結婚25年的貨運司機，因工作長年在外居住，2020年間，妻子意外發現老公浴室有女生換洗內衣褲，但被誆稱是弟弟與女友借宿所留，未料，3年後，一通女性神祕電話來電：「想把他還給妳」 、「曾拿掉他3個孩子」，人妻怒告小三求償50萬元，法院判賠25萬元，可上訴。

原告洪女主張，老公為職業聯結車駕駛，因工作因素常在高雄市楠梓區莒光路宿舍居住，2020年7月17日21時許，洪女前往老公住處發現屋內浴室有女性換洗衣物及內衣褲，及申請人為李女之行動寬頻申請書，洪女當時聽信老公胞弟說詞，是他們因故借住所留，遂未追究此事件。

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直到去年4月27日晚間，洪女接到李女來電告知，稱其要與洪女老公分手、要將他還給原告，隔日李女還發簡訊自陳「我也拿掉他3個孩子」、「妳看到浴室的衣服那是我的因為我們在莒光住過一陣子」，洪女始知老公出軌與李女不當交往3年以上，侵害其配偶權，求償慰撫金50萬元。

李女辯稱，因對方謊稱單身才交往，且原告與丈夫並無夫妻之實，也未共同居住，並未侵害原告配偶權，並主張3年後其請求權罹於時效。

橋頭地院審理，被告曾傳送簡訊向原告表示「是你老公來追我的我還告訴他你有婚姻不可以，他說他跟你一點感情都沒有...」見所辯難以憑採。且原告雖於2020年就發現莒光住處有女性衣物，但其當時係受夫胞弟欺騙，直到去年4月間接到被告電話才得知，並未超過2年時效，判決李女敗訴。

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