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心情不好嗎？ 日水族館拍「超Q海獺45秒短片」療癒百萬人

日本三重縣鳥羽水族館日前上傳的一段45秒短片，讓不少網友大讚超可愛又非常療癒。（圖擷取自@TOBA_AQUARIUM 社群平台「X」）

日本三重縣鳥羽水族館日前上傳的一段45秒短片，讓不少網友大讚超可愛又非常療癒。（圖擷取自@TOBA_AQUARIUM 社群平台「X」）

2024/07/21 22:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人在面臨心情不少、精神壓力大時，會透過看可愛動物的圖文影音，來療癒自己的心靈。近日有一段45秒的短片，在社群平台「X」（前身為Twitter）被網友們瘋傳，影片內容則為2隻超Q海獺，在聽從水族館飼育員的指令後，做出各種可愛的表演動作，畫面曝光後吸引高達336萬人高呼卡哇伊！

被社群平台「X」網友瘋傳的這段45秒短片，來自日本三重縣鳥羽水族館的官方「X」帳號，館方則是在18日上傳這段影片。根據鳥羽水族館表示，影片中的2隻海獺分別是「梅」（メイ）和「基拉」（キラ），牠們不僅會聽從飼育員的指令，做出各種可愛的表演動作，甚至會在下班後玩起表演用的道具，模樣十分逗趣可愛。

影片曝光後，不少被萌翻的網友紛紛笑說，「療癒系」、「玩躲貓貓真可愛」、「多麼可愛的動作」、「謝謝你們治癒了我」、「令人難以置信的療癒」、「海獺精力充沛，非常可愛」、「實在是太可愛了，根本停不下來~」、「看到可愛的梅和基拉，讓我疲勞的精神瞬間恢復」、「影片可以聽到玩具和水聲，畫面可愛得讓人欲罷不能」。

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