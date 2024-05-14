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首頁　>　社會

人夫照顧好友遺孀顧上床 妻難忍好姊妹奪夫怒告求償

2024/05/14 13:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市已婚的宋姓男子因好友許男離世後，特別關照許男遺孀陳女，兩人竟發展出不倫戀情，偷偷在外另築愛巢年餘，許妻難忍好姊妹奪夫之痛，怒告侵害配偶權求償20萬元，法院判陳女賠10萬元，可上訴。

原告曾女主張：她與宋男為配偶，被告陳女於2021年間其夫許男死亡後，明知宋為有配偶之人，兩人竟在外同居生活，已逾越一般男女正常往來關係，而侵害其配偶身分法益情節重大，被告陳女雖不否認與宋男同居，但辯稱當時並不知宋為有配偶之人。

宋男指稱：他與被告陳女及其丈夫許男認識10幾年，兩家間相距約150至200公尺，他與妻子和陳女及許男均互有往來，都從事餐飲業，兩家人感情很好，經常一起去夜市遊玩。

宋稱，大概3年半前許男離世之後，不忍陳女一個人孤單生活，開始與陳女同居，坦承兩人同居時陳女知悉其為有配偶之人，陳女還曾要他與妻子離婚，和她在一起。

橋頭地院岡山簡易庭審理，認陳女與宋男同居行為，共同侵害原告之配偶身分法益，對原告應負連帶賠償之責。宋經調解已給付原告5萬元，被告陳女賠償以10萬元為適。

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