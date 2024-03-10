「我們溜出去睡覺好了」前議員黃郁芬出軌！助理小王判賠40萬

前台北市議員黃郁芬。（圖擷取自黃郁芬臉書）

2024/03/10 06:06

首次上稿 00:58

更新時間 06:06

〔記者吳政峰／台北報導〕34歲無黨籍前台北市議員黃郁芬2022年與曾任前立委林昶佐幕僚的符姓男子結婚，傳為佳話。未料某日符男查看黃郁芬手機，赫見她與謝姓助理之間竟有「不然我們溜出去睡覺好了」等曖昧對話與照片，氣得對謝男提起侵害配偶權告訴，求償60萬元，台北地院日前判謝男應賠償40萬元。

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判決指出，時任市議員的黃郁芬與符男2022年結婚、懷孕，謝男當時擔任黃郁芬的行政助理。符男指控，他查看老婆手機内Instagram社群軟體對話紀錄，赫見她與謝男於2022年12月27日、29日、31日分別有曖昧對話。

黃郁芬傳送「能被你喜歡真的很幸福」、「如果可以靠著你睡那就好了」、「你真的是很會在我毫無準備的時候，讓我很害羞，不然我們溜出去睡覺好了」、「我想到的都是你，可以遇見你被你喜歡，就是最美好的事了...我知道我是真的喜歡你」、「有時候會很想念那天早上」。

謝男則回傳「我看著這句傻笑了好久很高興」、「好想抱你睡喔」、「我也很清楚我這一次是認真的喜歡一個人」、「那天早上真的很開心」。

符男表示，黃郁芬與謝男於2022年12月23日前某日曾共度一晚，並拍攝多張謝男沉睡中或甫甦醒的照片；兩人後再於同年月26日共赴金山區海灣溫泉HOTEL停留約4小時，黃郁芬事後向他坦承與謝男有擁抱、親吻等行為。

符男強調，謝男破壞他婚姻的圓滿安全及幸福，婚姻關係信任基礎已動搖，致他無從繼續維持與黃郁芬的婚姻，精神上受有重大痛苦，兩人又都是政治工作者，工作與社交活動範圍高度重疊，況黃郁芬為公眾人物，兩人婚姻關係更受大眾目光檢視。

符男主張，謝男造成他婚姻破裂，使他與日常生活所及人、事、物之間關係尷尬窘迫，縱結束婚姻關係亦難以完全回復先前平靜生活，精神痛苦廣泛且深刻，自2023年1月起多次前往身心科診所就診並服藥，必須固定接受心理諮商，每次心理諮商費用為2500元，請求北院判謝男賠償60萬元。

謝男坦承因為選舉失利，見黃郁芬顯沮喪之情，一時心動，擁抱及親吻黃郁芬，但並未有更進一步身體接觸，等到符男發現兩人對話訊息後，黃即主動表示不再私下碰面、傳送訊息，兩人已絕少往來。

謝男主張，配偶權的概念已不存在，婚姻關係存續中，必須保持忠誠的義務人，應為配偶，而非第三人，符男以他侵害其配偶權為由，請求負侵權行為損害賠償責任，給付非財產上損害賠償，並無依據。

北院指出，兩造均從事政治工作，生活及工作環境高度重疊，謝男與黃郁芬不當交往，對符男造成影響甚鉅，衡酌謝、黃二人侵權行為程度、符男與黃郁芬育有一未成年子女、兩造學識、經濟能力、社會地位、財產狀況等一切狀況，日前判謝應賠償40萬元，可上訴。

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