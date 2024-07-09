直擊！胖橘卡3樓哀號2天 他想英雄救貓竟同困外牆

台東一隻橘貓受困大樓3樓外牆徹夜哀號終於獲救，當事貓被困2天仍活力滿滿、無大礙。（記者劉人瑋攝）

2024/07/09 07:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕愛心還是需要理智為後盾！有網友昨天晚間在臉書粉專「台東大小事」發文，指稱有貓卡在一棟大樓窗外的冷氣機上，住戶陳男得知後，找到受困的橘貓，今天凌晨3時竟從窗外一路爬下到貓受困處，結果貓不肯跟他走，還發現自己也無法脫身，最後驚動消防局出動雲梯車才將他與貓救下。

台東警消清晨獲報，陳姓居民卡在台東市開封街一棟大樓3樓外牆上無法動彈，隨即出動雲梯車與救護車，到場時發現，陳男腳踏冷氣機與外牆多時，出動雲梯車就輕易將其救下。當陳男人還在半空中，沒忘記半夜冒險的緣起，向警消借了消防手套、坐在吊籠內傾身抓貓，最後抱出躲在冷氣上方空隙的橘貓、人貓獲救。

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這隻貓受困在大樓外牆哀號了一天，臉書文一po出，隔天凌晨陳男就奮不顧身去援救，卻同樣受困外牆；陳男氣憤道：「我喊救命2小時都沒人理我！」他的手臂上抓痕累累，已被貓抓得鮮血淋漓，且受困時手部抓握、支撐太久麻痺，但無大礙，那隻受困的胖橘貓在陳男接受消防人員檢傷時，暫時交由一旁友人抱住，但抱貓姿勢似乎不佳、橘貓又重，一不留神，橘貓就在一陣狂罵中身手矯健離去，顯然亦無礙。

陳男說，他在臉書上看到貼文，動物命懸旦夕，但網友最多只有留言相挺，或許多人想方設法，卻沒有行動，他認為「貓可能會死在上面，自己需立即動手救援」。昨晚陳男還向友人求助「在自己身上繫繩、再請友人將自己垂下救貓」，立即被友人一同斥責、警告勿冒險，想不到友人一離去，他就積極行動救貓，沒想到卻因此卡半空2小時，喊破喉嚨才有人報警。

雖趕到現場的友人不堪大橘負荷讓貓逃脫，但無重大傷亡也算圓滿收場。陳男死裡逃生這時才又表示，至少貓的命有救回來，自己才是真正付出行動者。語畢，又是被友人一陣臭罵。

台東市民發現一隻橘貓受困大樓3樓外牆徹夜哀號，一名住戶不忍心，半夜冒險爬牆搶救，沒想到同樣受困，大喊救命2小時才引起注意，直到脫困仍不忘救貓。（記者劉人瑋攝）

台東市民發現一隻橘貓受困大樓3樓外牆徹夜哀號，一名住戶不忍心，半夜冒險爬牆搶救，沒想到同樣受困，大喊救命2小時才引起注意，直到脫困仍不忘救貓。（記者劉人瑋攝）

台東有居民半夜冒險爬牆搶救一隻受困大樓3樓外牆的橘貓，沒想到變成人貓同受困，所幸清晨都獲救脫困，但他手臂早被抓得滿是傷痕。（記者劉人瑋攝）

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