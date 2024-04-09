救貓！ 天王星大樓暫停拆除 動防所人員打麻醉針救出「橘子」

貓咪卡在七樓窗台表情無助地喵喵叫。（消防局提供）

2024/04/09 18:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，正進行拆除作業的花蓮市天王星大樓，今天下午被眼尖民眾發現，7樓有貓咪疑似想鑽鐵窗逃出，卻被卡在鐵條上動彈不得，花蓮縣消防局下午調度雲梯車救貓，還找獸醫打麻醉針，貓孩「橘子」終於成功獲救。

花蓮市天王星大樓靠近軒轅路一側的7樓窗戶上，下午被發現窗邊有隻橘、白相間的貓咪在窗台上，鏡頭仔細往前拉，發現貓咪似乎因想要逃生，試圖鑽過鐵窗，但因為體型的關係卡住，現場媒體記者發現後，紛紛鎖定貓咪畫面，透過直播鏡頭傳出後，引起全國民眾矚目，縣府不斷接到民眾留言、來電，希望趕快救貓！

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被鐵窗卡住的貓貓，是天王星7樓住戶余小姐飼養的「橘子」，余小姐見到愛貓尚未脫困，一度相當激動，花蓮縣府建設處立即請包商現場暫停拆除作業。花蓮縣府建設處長鄧子榆說，天王星大樓已拆完9樓，目前拆到8樓，下午發現貓卡在7樓窗戶，為此施工進度暫停先救貓。

縣府下午連絡消防局雲梯車、加上花蓮縣動物防疫所人員登上雲梯，到窗台邊替貓咪注射麻醉針，再把鐵窗鐵條鋸開，但是貓咪過程中一度非常害怕且掙扎，不斷安撫下貓咪總算乖乖打針，接著鋸開鐵窗將貓咪放進運輸籠，在傍晚4點58分完成救貓。飼主余小姐則在雲梯車下方等著愛貓橘子，看到牠安然無恙，總算放下心中大石。

為了救援卡在鐵窗的貓，花蓮天王星大樓暫停拆除，派出雲梯車救援成功。（消防局提供）

花蓮縣消防局出動雲梯車救貓，貓咪麻醉後已經軟趴在窗台，現場人員準備要把貓咪抱出來放進運輸籠。（消防局提供）

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