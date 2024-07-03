人間「鬥法」失利 法師後代控侵害商標權吞敗

普唵法教的法師所戴額眉、八卦衣與常見的道教法師都有些不同。（翻攝和玄堂臉書）

2024/07/03 06:09

〔記者王捷／台南報導〕商標權越來越受到重視，台南地院這個月宣判一件商標所有權人敗訴的案子，台南「和玄堂」曾是網紅道士潮震東的碩士論文研究對象，該堂法師許銘楠去世後，他的女兒指控多人，未經授權使用「和玄堂」商標進行宗教活動，但法官未發現有商業行為的證據，因此判相關人等無罪、許女敗訴。

依據南華大學的碩士論文記錄，「和玄堂」是南部流行普唵法教，裝扮、儀式與常見的道教不同，主持法師許銘楠，兒時由親舅舅、和意堂法師王炎山傳授道法，王法師去世後，許銘楠成立「和玄堂」，授徒南、北多人，受聘乩身無數。

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不過許法師過世後，他的女兒主張，有9人在許法師過世後，未經許可繼續使用許銘楠所創立的「和玄堂」商標進行宗教活動，涉嫌侵害商標權。然而，被告聲稱，他們並不知情許女已註冊商標，且印有「和玄堂」圖文的服飾是許銘楠生前發放的。

雖然許女提供許多證據，包括臉書粉絲專頁的截圖等，但法院認為，這些證據不足以證明被告在使用商標時具有商業行銷的目的，如果只是穿著含有商標的服飾參加宗教活動，並不構成商標法規定，只能證明是屬於同一個宗教團體，因此涉案的9人均被判無罪，許女敗訴。

「和玄堂」屬於普唵法教，該法教是以創始人、佛教僧人普唵命名，是民間宗教的一個重要分支，融合了台南多元的宗教文化。

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