涉勾結不法集團查個資勒索摩鐵偷情男女 三重前偵查佐起訴

新北市警三重分局前偵查佐林侑穎涉圖利被起訴。（資料照）

2024/07/02 19:23

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警察局三重分局前偵查佐林侑穎，涉勾結恐嚇詐騙集團，查詢民眾個資，交由不法集團鎖定進出摩鐵男女的身分後，予以恐嚇取財，新北地檢署今日依貪污治罪條例「圖利」等罪嫌，起訴林侑穎及林侑穎不法集團首腦林泫洋等8人。

檢警調查，這個不法集團首腦為林泫洋，他涉嫌在2019年至2020年間，找來被稱為「新莊土地公」、有竹聯幫背景的男子陳俊男等人，共組恐嚇集團，專在台北市中山區、內湖區的薇閣、沐蘭等知名摩鐵外埋伏，鎖定駕乘高級進口車、疑似外遇的男女偷拍車牌，並伺機裝置GPS追蹤器，長期跟拍被害人上下車、進出餐廳或汽車旅館的畫面。

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檢警調查，這個不法集團還涉以假車禍等方式得知目標姓名，搜尋其臉書、IG研判是否已婚，或透過林侑穎查詢個資，確認身份與婚姻狀況後，即於地下停車場、停車場入口當街攔車，假冒記者持偷情照等事證向被害人恐嚇取財，威脅不從就公開散布。

檢方調查，林嫌共提供6筆民眾資料給這個不法集團，其中一筆被用以恐嚇取財得手80萬元；檢警獲報後於去年11月搜索，訊後將林侑穎聲押禁見獲准，他在偵查時坦承犯行，供稱因朋友拜託才幫忙查詢個資。

檢方今日依圖利、違反個人資料保護法、偽造文書等罪嫌起訴林侑穎、林泫洋及陳俊男等8人，並請求法院對林泫洋從重量刑；本案發生後，新北市警局決定將林員一次記兩大過免職、淘汰。

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