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曾涉花蓮市代會主席李振瑋洗錢案再替詐團洗贓款 兄弟檔幣商又栽了

警方到張姓兄弟檔住處搜索。（警方提供）

警方到張姓兄弟檔住處搜索。（警方提供）

2024/06/03 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮市民代表會主席李振瑋前年涉設空殼公司替詐團洗錢，交由張姓男子購買泰達幣轉至境外，張男當時被逮交保後，又被台中市刑大查出他與胞弟以幣商名義，替假投資詐團洗錢近7千萬，從中賺取高額佣金，上月底收網將這對兄弟檔拘提到案，訊後依洗錢等罪嫌移送法辦。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊去年8月間偵辦吳姓男子為首假投資詐騙集團，依據被害人金流向上溯源時，發現一個由張姓兄弟檔（50歲、47歲）經營的洗錢水房，以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入U幣（號稱穩定幣之USDT泰達幣），進而收受遭詐騙贓款U幣混入其中交易，協助詐團兌換洗錢。

經查，花蓮市民代表會主席李振瑋前年涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢，就是交由兄弟檔中胞兄購買泰達幣轉至境外，刑事局在今年4月間收網，檢方當時命胞兄以100萬元交保，此次則是兄弟聯手替吳姓男子等詐團，至少洗錢超過7千萬元，獲利10％佣金超過700萬元。

李嘉興說，該隊經蒐證完備上月底在台中市等地搜索，帶回張姓兄弟，查扣用來交易虛擬貨幣使用手機2支、公司章、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物，查出詐團以投資公司為掩護，利用精心設計的網站，不存在的投資回報率誘使被害人投入資金，迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。

而張姓兄弟則是利用泰達幣具有交易快速、隱密及法規不健全之特性，遊走幣圈交易買賣替詐團洗錢，全案警詢後依洗錢、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命張姓兄弟分別以20萬元交保，尚未偵結起訴。

台中市刑大也再次提醒社會大眾在面對高額回報投資機會時，應保持理性，遠離詐騙陷阱，尤其非透過證券公司投資股票存在高度風險，應審慎過濾投資訊息及管道，若發現疑似非法，應立即向警方報案，避免財產蒙受損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將張姓兄弟依洗錢等罪嫌移送法辦。（警方提供）

警方將張姓兄弟依洗錢等罪嫌移送法辦。（警方提供）

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