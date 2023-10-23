爽睡758萬紙鈔床墊上！假幣商替詐團洗錢 中警點鈔機清點查扣

警方動用點鈔機清點贓款。（警方提供）

2023/10/23 11:37

〔記者許國楨／台中報導〕宜蘭縣吳姓男子自稱幣商，實則專門協助詐團將詐欺贓款利用「泰達幣」洗錢，以場外交易模式規避查緝，台中市刑大根據詐騙案被害人匯款金流層層追查，今年7月終於鎖定吳嫌落腳處查緝逮人時，發現吳男將還來不及洗錢的758萬元現金，藏在床底當床墊睡在上面，而全案檢方也在20日偵結起訴。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天指出，該隊先前根據詐騙案被害人金流追查，發現有10多名被害人共2千多萬元贓款，陸續流向26歲吳男的帳戶，經查，吳男對外自稱是虛擬幣幣商，實則涉嫌協助將詐團騙得的詐欺贓款，以虛擬貨幣場外交易方式，將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」，再將該筆交易偽裝成正當管道的換匯洗錢。

請繼續往下閱讀...

由於虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以上述模式來規避檢警查緝，只是虛擬貨幣雖有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，無法遭到隱匿或銷毀，反而成為犯罪事實的鐵證。

警方今年7月見時機成熟，前往吳男位於宜蘭的住處查緝，發現吳男名下雖然申辦數十家的銀行帳戶，卻不敢把贓款存在名下帳戶內，反而是存放在宜蘭住家的床墊及床底下，經搜索還動用點鈔機清點後，查扣還來不及洗錢的758萬元贓款，也成為吳男涉嫌洗錢的有力證據。

吳男警訊後移送新北地檢署複訊，檢方認有串滅證之虞，向新北地院聲押獲准，而全案也在近日偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴。

台中市刑大強調，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為，呼籲民眾在進行虛擬通貨相關投資和交易時，一定要謹慎，尤其是不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的贓款。（警方提供）

警方在吳男住處搜索。（警方提供）

警方逮捕涉嫌替詐團洗錢的吳男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法