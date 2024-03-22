虛擬貨幣成詐團新歡 法務部推修法：幣商也要負刑責

詐團成員身上擁有巨額現金與名牌包。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/22 05:30

4年來財損通報已逾7億

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團近年利用虛擬通貨行騙洗錢，四年來財損通報已逾七億元，檢警即便找到幫詐團交易虛擬幣的人，他們幾乎都是抗辯自己是不知情的第三方、單純只是個人幣商，檢警若無共犯證據，只能移送行政主管機關裁罰了事；法務部針對此一漏洞，研議修正洗錢防制法，規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書，一旦提供服務，最重可處兩年徒刑。

詐團雇用的取款車手，很容易被查獲，加上洗錢防制法已課予金融業者更多「Know Your Customer」義務，使得人頭帳戶開戶、取款的門檻更高，這些都成為詐團遂行犯罪的障礙，因而不少詐團把歪腦筋動到虛擬通貨上，把假投資的被害人，帶去和指定的個人幣商交易，比如簽約申購泰達、比特、以太等主流虛擬幣，再誘騙下載指定的APP，把虛幣轉進帳戶，讓被害人誤信交易完成。

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幣商總稱是不知情第三方

但這些虛幣其實仍在詐團的實質掌控中，等到被害人最後想獲利了結要出金，才發現錢已拿不回來，即便立刻報警仍為時已晚，虛擬幣早已轉了好幾層，變成現金被詐團領走。刑事局打詐中心統計，近四年已通報逾七億元的財損。

檢警追查到協助交易的個人幣商，但他們已有教戰手則，均抗辯自己只是協助交易，賺取手續費，並未和詐團合作，屬於不知情的第三者；就算其說詞可疑，猶如詐團共犯，但若無洗錢或幫助詐欺的確切證據，檢方仍難以起訴，只能依照洗錢防制法第六條的「未建立洗錢防制內部控制與稽核制度」，移送金管會裁罰五萬到一百萬元，不會遭到法辦、被關進牢籠等的刑罰。

未來須填法令遵循聲明書

法務部為了補漏，正修正洗錢防制法，研議要求幣商在提供虛擬幣交易服務之前，必須填具「洗錢防制法令遵循聲明書」，由於裡面欄位包括公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目等資訊，且還要交給會計師複核彙總意見簽名，門檻較高，沒有營業登記的個人幣商幾乎無法達成。

幣商服務詐團 最重判2年

幣商必須填具遵循聲明書送交金管會存查，若在無法遵循聲明情況下，逕提供虛擬貨幣交易服務，法務部將開鍘，初步研擬朝最重科以兩年刑責的方向設計。

此外，若幣商被查到為詐欺或洗錢共犯，還可另行處罰。

檢調查扣可大量撥電話的詐欺神器貓池。（記者吳政峰翻攝）

詐騙集團製作「虛擬貨幣買賣契約」，以假亂真。（記者吳政峰翻攝）

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