歡迎探班！高捷貓站長蜜柑年初二值班 可盡情享用龍蝦大餐

蜜柑在橋頭糖廠站值班萌樣。（高捷提供）

2025/01/22 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運貓站長蜜柑，曾讓總統專程探班、還爬上高雄市長辦公桌，被形容是全台最會賺錢的「貓」，去年牠為高捷帶來逾千萬元營收；高捷為感謝蜜柑相挺，在牠年初二回娘家值班時將招待龍蝦大餐，且可在上班時間盡情享用。

原本是流浪貓的蜜柑，於2020年出生不久後，就被高捷收養照顧，並於當年9月開始任職橋頭糖廠站貓站長一職，每月固定時段上工，多年下來累積大批柑仔密（蜜柑粉絲）。

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高捷看好蜜柑魅力，開始為蜜柑打造形象，並以蜜柑為主角陸續設計120餘種文創商品，還規劃蜜柑輕軌彩繪專車、安排拍攝短影音、和日本企業合作推出與江之電的共同宣傳列車，去年更設置蜜柑專櫃。

鑒於蜜柑人氣持續攀升，高捷特別為蜜柑成立專屬官方IG（@krtcmikan）及FB（高雄捷運-蜜柑站長）帳號，紀錄蜜柑生活點滴，同時鼓勵大家愛護流浪動物，為推廣「以領養替代購買」貢獻小小的心力。

高捷統計蜜柑IG粉絲數目前約17.3萬，其中90%為台灣粉絲、10%為國外粉絲（前三名為香港、美國以及日本）。

蜜柑目前每月會在R22A橋頭糖廠站上班1天（通常是第三週週六），其他時間多在高捷總部辦公（享受生活）；每年農曆年節則會規劃1天上班日，今年排定大年初二、1月30日星期四上午10點到下午3點，回「娘家」過年。

為感謝蜜柑終年辛勞、並符合年節期間工作禮遇，高捷在大年初二蜜柑值班當天，會招待龍蝦大餐（蜜柑最愛吃蝦），專屬蜜柑的大餐預定下午兩點推出，但蜜柑何時享用由牠自行決定，也歡迎柑仔蜜屆時來探班。

高捷強調，照顧好蜜柑是高捷團隊義務跟責任，除讓蜜柑有幸福貓生，也期許蜜柑品牌未來有三個發展方向，一宣導愛護流浪動物、二行銷高雄觀光、三推廣國際交流。

高捷貓站長蜜柑年初二回娘家值班，並可在工作時享用龍蝦大餐，圖為蜜柑檢查龍蝦是否新鮮。（高捷提供）

貓站長蜜柑在高捷總部辦公室的座位在窗戶邊，桌上還有自畫像跟玩具。（記者王榮祥攝）

蜜柑系列文創商品累積超過120種，因為人氣太高、高捷去年在左營站為蜜柑設專櫃。（記者王榮祥攝）

蜜柑值班時常吸引大批柑仔蜜探班。（高捷提供）

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