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首頁　>　社會

司法院設「割喉少年」條款 少年刑滿3年未再故意犯罪才能塗銷前科

司法院院會今天通過「少年事件處理法」部分條文修正草案，增訂少年前案紀錄塗銷要件。（資料照）

司法院院會今天通過「少年事件處理法」部分條文修正草案，增訂少年前案紀錄塗銷要件。（資料照）

2024/05/29 17:17

〔記者張文川／台北報導〕新北市某國中去年1月發生國三學生在校園遭割喉命案，被害人家屬事發後怒批「少年事件處理法」是狗屁法律，因為動手傷人和教唆殺人的嫌犯，未來可能連前科都可以被塗銷；對此，司法院院會今天通過「少年事件處理法」部分條文修正草案，增訂少年前案紀錄塗銷要件，規定受保護、轉介處分或判刑的少年，於執行完畢或赦免「後」的3年內，未再故意觸犯刑罰法律而被判刑或保護處分者，才可以塗銷前案宣告，修正草案將函請行政院院會銜後，送請立法院審議。

司法院指出，為落實兒童權利公約處遇多元化原則，修法增訂少年法院得依少年的行為性質、年齡、身心狀況、學業程度及其他必要事項等需求，轉換安置輔導、保護管束等不同處遇；停止感化教育後，除了交付保護管束外，也可以轉換為安置輔導處分。

至於塗銷少年前案紀錄方面，司法院說明，受保護、轉介處分或判刑的少年，於執行完畢或赦免後的3年內，未再因故意觸犯刑罰法而被宣告判刑或保護處分者，才得以視為未曾受過前案宣告或處分，才得以塗銷少年前案紀錄及有關資料。

司法期盼透過此次修法，促使少年保持善良品行，發揮再犯預防的效果，保障少年健全的自我成長可能，順利復歸社會。

新北市楊姓國中生去年12月24與同校林姓學妹發生爭執，遭林女的「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割喉致死，因涉殺人重罪，新北地院少年法庭今年4月12日將2人移送新北地檢署，檢方本月9日依殺人罪嫌起訴林女和郭姓少年。

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