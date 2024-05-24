中捷砍人案餘波！北捷曝46人列警示 一進站派保全跟隨

台北市議員耿葳（左）針對社會安全網漏洞質詢台北捷運公司總經理黃清信（右）。（截自台北市議會網站）

2024/05/24 20:14

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員耿葳今天在議會總質詢表示，近幾日發生基隆未遂殺人犯在雙北趴趴走、北捷有人在板南線車廂內不斷點打火機、中山站也有人被陌生男子咆哮攻擊；北捷雖有警示對象名單，但這些人都沒有被列管，質疑社會安全網有漏洞。台北捷運公司總經理黃清信表示，北捷警示對象46人只要出現在車站，就會派遣保全或站務人員跟隨。台北市長蔣萬安也說，會加強跨縣市及局處橫向聯繫，掌握可疑高風險人物清單。

耿葳說，中捷隨機傷人案喚起大家對10年前北捷隨機殺人案的記憶，使民眾人心惶惶，北捷雖有所謂的警示對象，但定義模糊不清。黃清信說這是北捷內部的名單，各業務單位應該都有相關的資料。

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黃清信說，目前北捷警示對象A級有5個人、B級34人、C級4人、D級3人，捷運公司會在他們的票卡上註記，只要進站刷卡捷運系統就會知道，紀錄資料包含使用記錄或特徵照片，以及常出沒車站。原則上只要警示人物進到捷運系統，就會派保全或站長跟隨。

耿葳指出，有網友在社群平台上發文說22日晚上在忠孝敦化站發現一名危險人物，在車廂內不斷點打火機，且該男子在前一日就已經被分享到媽媽社群，提醒在新埔站附近的家長要注意，但這位男子卻沒有被列入警示對象。這名網友還說，到忠孝新生站後通報站務人員，但人員很緊張也無奈的說，站長不准他上班時間拿出私人手機，所以無法跟網友拿照片影片，只能口頭跟站長回報男子的穿著。

耿葳質疑這名把玩打火機的可疑男子都已經被網友一眼指認出來，媽媽社群也互相提醒，為何捷運公司第一時間沒有掌握？對此黃清信表示，將建立更完整的資料庫，掌握有自傷或傷人可能的乘客清單。

耿葳指出，目前警政署刑事局的重要緊急查緝專案資料都只有在警政單位流通，交通單位不得而知，他希望捷運公司也能將這些人列入警示對象。蔣萬安說會將議員意見帶到社會安全網會議討論，並加強跨縣市聯繫和各局處間橫向聯繫，共享這些資訊。

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