為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中捷砍人案餘波！北捷曝46人列警示 一進站派保全跟隨

台北市議員耿葳（左）針對社會安全網漏洞質詢台北捷運公司總經理黃清信（右）。（截自台北市議會網站）

台北市議員耿葳（左）針對社會安全網漏洞質詢台北捷運公司總經理黃清信（右）。（截自台北市議會網站）

2024/05/24 20:14

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員耿葳今天在議會總質詢表示，近幾日發生基隆未遂殺人犯在雙北趴趴走、北捷有人在板南線車廂內不斷點打火機、中山站也有人被陌生男子咆哮攻擊；北捷雖有警示對象名單，但這些人都沒有被列管，質疑社會安全網有漏洞。台北捷運公司總經理黃清信表示，北捷警示對象46人只要出現在車站，就會派遣保全或站務人員跟隨。台北市長蔣萬安也說，會加強跨縣市及局處橫向聯繫，掌握可疑高風險人物清單。

耿葳說，中捷隨機傷人案喚起大家對10年前北捷隨機殺人案的記憶，使民眾人心惶惶，北捷雖有所謂的警示對象，但定義模糊不清。黃清信說這是北捷內部的名單，各業務單位應該都有相關的資料。

黃清信說，目前北捷警示對象A級有5個人、B級34人、C級4人、D級3人，捷運公司會在他們的票卡上註記，只要進站刷卡捷運系統就會知道，紀錄資料包含使用記錄或特徵照片，以及常出沒車站。原則上只要警示人物進到捷運系統，就會派保全或站長跟隨。

耿葳指出，有網友在社群平台上發文說22日晚上在忠孝敦化站發現一名危險人物，在車廂內不斷點打火機，且該男子在前一日就已經被分享到媽媽社群，提醒在新埔站附近的家長要注意，但這位男子卻沒有被列入警示對象。這名網友還說，到忠孝新生站後通報站務人員，但人員很緊張也無奈的說，站長不准他上班時間拿出私人手機，所以無法跟網友拿照片影片，只能口頭跟站長回報男子的穿著。

耿葳質疑這名把玩打火機的可疑男子都已經被網友一眼指認出來，媽媽社群也互相提醒，為何捷運公司第一時間沒有掌握？對此黃清信表示，將建立更完整的資料庫，掌握有自傷或傷人可能的乘客清單。

耿葳指出，目前警政署刑事局的重要緊急查緝專案資料都只有在警政單位流通，交通單位不得而知，他希望捷運公司也能將這些人列入警示對象。蔣萬安說會將議員意見帶到社會安全網會議討論，並加強跨縣市聯繫和各局處間橫向聯繫，共享這些資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷砍人案》中捷即起「班班有2警」 每天112警力護車
2024/05/23 14:19

中捷砍人案》中捷即起「班班有2警」 每天112警力護車
出現創傷後壓力症候群 適度表達及尋求協助是關鍵
2024/05/24 13:38

出現創傷後壓力症候群 適度表達及尋求協助是關鍵
中捷砍人案》高中生兒搭捷運遭砍刀刀見骨 父：不怪凶嫌和他的父母
2024/05/24 12:04

中捷砍人案》高中生兒搭捷運遭砍刀刀見骨 父：不怪凶嫌和他的父母
自由開講》「長髮哥」肉搏中捷兇徒減少傷亡！台灣社會注重「正義文化」最好證明
2024/05/24 10:14

自由開講》「長髮哥」肉搏中捷兇徒減少傷亡！台灣社會注重「正義文化」最好證明
中捷砍人案》長髮男左臉會留疤 17歲高中生最快下週出院
2024/05/23 15:31

中捷砍人案》長髮男左臉會留疤 17歲高中生最快下週出院

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
「這把刀砍在每一個父親身上」受傷高中生父籌200萬製盾牌、安全棍贈中捷
2024/05/24 12:32

「這把刀砍在每一個父親身上」受傷高中生父籌200萬製盾牌、安全棍贈中捷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播