「這把刀砍在每一個父親身上」受傷高中生父籌200萬製盾牌、安全棍贈中捷

呂父不忍再有車廂攻擊事件發生「傷痛停在這就好」，將設計盾牌和安全棍放置車廂供乘客防身，並籌措及捐款所需費用200萬。（記者蔡淑媛攝）

2024/05/24 12:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案震驚社會，20歲洪姓嫌犯持刀砍傷17歲呂姓高中生及27歲長髮男許瑞顯，其中呂生身中3刀、刀刀見骨，呂父今天哽咽表示：「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了！」因此他設計盾牌和安全棍，建議配置在中捷共34個車廂讓乘客防身自保，預估經費要200萬，他將籌款及捐款投入，「希望讓我們的小孩坐捷運可以不用再擔心！」

呂父哽咽說，他看到影像比自己還壯碩的洪嫌拿菜刀砍向兒子，那種畫面會永存在他心中，那把刀就像砍在每一個父親身上，「這種痛很痛」，希望不要有下一個父母和他一樣，「到我為止、不要有這種痛！」

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呂父說，20歲的洪嫌身材壯碩，當下如果不是其他乘客英勇站出阻擋、壓制，情形可能比台北更嚴重，看到大家手無寸鐵，只能拿雨傘甚至徒手反制，很勇敢，但實在不安全，他想如果當下有器具能阻擋刀械就能減少受傷情形，因此他設計一款盾牌、安全棍，建議一個車廂配1個盾牌、3個安全棍，能夠拿來阻擋嫌犯，對方就沒有那麼容易砍傷人，在等待警方到場前，有盾牌讓乘客能擋刀自保，不再有傷亡。

呂父表示，以34個車廂配置盾牌和安全棍，可能需要200萬，他將籌備及捐款，他也畫出設計圖提供中捷參考，目前有營造業者願意出20萬，不夠的他會全部補上。

他說，現在中捷每天有警察在車廂隨車巡邏，但恐怕不是長久之計，他認為有盾牌和安全棍如同擊迫器能備用，對於外界質疑中捷警察坐計程車趕赴現場，他則說不會責怪警察。

中捷公司表示，目前捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站也配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，中捷攻擊事件發生後，也加派警察與保全人員巡邏，維護乘客安全；有關傷者父親及各界對捷運安全的寶貴建議，中捷公司將持續檢討精進。

呂父將設計盾牌和安全棍放置車廂供乘客防身，並籌措及捐款所需費用200萬。（呂父提供）

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