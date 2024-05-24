中捷砍人案》高中生兒搭捷運遭砍刀刀見骨 父：不怪凶嫌和他的父母

呂生父親表示原諒洪嫌，他不用跟我們道歉。（陳俞融議員提供）

2024/05/24 12:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案震驚社會，20歲洪姓嫌犯持刀砍傷17歲呂姓高中生及27歲長髮男許瑞顯，其中呂生身中3刀、刀刀見骨；呂父說，兒子目前恢復良好，能起身走動，也到隔壁房向救命恩人許男感謝和聊天，兩人互相打氣；至於洪嫌，呂父則說：「我們也原諒他了！他不用跟我們道歉」，他們也不責怪洪嫌的父母，要放下心，用正面態度來面對。

呂母也透過信件表示，「還好我兒子第一位被砍，如果第一位是孩童或長者及孕婦，結果會如何？真的不敢想像，『感謝神，我的孩子真的恢復好快好快！』對洪姓嫌犯沒有這麼恨，也可以同理他的處境，我只是希望他知錯，勇於承擔，他要知道他自己的爸媽是愛他的，不要心中這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們」、「他不用跟我們道歉，我們已經原諒他了。」希望他們的爸媽多多關心陪伴他，愛可以戰勝一切。

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對於兒子坐捷運卻無端遭砍傷，以後是否還敢坐捷運，呂父轉述兒子說法「他敢坐！對捷運還是有信心的」，不過他也說，兒子雖堅強，但以兒子年紀應該還是多少有心理陰影，兒子傷勢好轉後希望早點出院，但傷口大又深，醫師要求住院多觀察幾天，兒子喜歡打籃球，也因背骨刀傷肋骨被砍斷，3個月到半年不能打球。

呂父也說明案發時洪嫌在車廂持刀走向人群，為何兒子第一時間沒跑？兒子告訴他當時遭其他人擋住視線，因此沒看到殺人犯走來，看到想逃跑時便遭洪嫌連砍3刀，「砍第3刀，他知道要快點跑開」，看到影片裡嫌犯身材比他壯碩，如果沒有這些勇敢的人站出來，情況可能更嚴重。

呂父也說，許男是兒子的救命恩人，非常感謝他，兒子在醫院與許男住隔壁房，他們分享創傷藥膏，兒子也會過去聊天，兩人互相打氣，雖然相差10歲，但這事讓人永生難忘，以後會成為好朋友，兒子以後有機會也會去健身。

呂父也感謝社會大眾的關心，兒子筋骨砍斷了，傷口大，已有2名善心人士要幫他美容，也有送抗菌床墊送到公司去要兒子使用。

呂姓高中生（左黑衣者）在中捷車廂被洪嫌（土黃衣者）砍中3刀，刀刀見骨，呂生父母表示願意原諒洪嫌。（陳俞融議員提供）

許瑞顯左臉被洪嫌砍傷達９公分，造成顴骨骨折，仍在住院治療。（記者蔡淑媛攝）

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