台南去年詐欺破案率六都墊底....原因曝光

警政署統計，去年詐欺案破案率，台南六都墊底。（記者王捷攝）

2024/05/23 22:09

〔記者王捷／台南報導〕六都縣市合併至今（台北、新北統計數據不變）的詐欺案件量，警政署以各縣市警局的「刑案紀錄表」統計，台南去年破案率87.02%六都墊底。據了解，與台北市和高雄市破案率大幅提升，因而連帶影響排名有關。

六都合併以來詐欺案持續成長，去年台北詐欺案件數為4026，但是破獲件數是4560，破案率為113.26%，但台北突破100%的破案率還不是最高，高雄的案發件數為2533件，破獲有2874件，破案率有113.46%，詐欺破案率是六都最高。

請繼續往下閱讀...

第3名桃園市，去年案發件數1946件、破案件數2189件，破案率是112.49%；第4名台中市，案發件數2348件、破案件數2487件，破案率是105.92%；第5名是新北市，案發件數7072件、破案件數是6621件，破案率為93.62%。

破案率最後一名是台南市，去年破案件數是5464件，破案件數是4755，破案率是87.02%。以案件發生數來看，案件量僅次新北，台南的詐欺案件數比起2011年六都合併時，台南的案件成長率215%。

以同樣的條件算成長率，台北則是−13.38%、新北24.97%、桃園54.57%、台中41.45%、高雄−26.38%，六都詐欺案件數在這12年間有顯著的變化，特別是台南的詐欺案件數增長最為顯著，而高雄市和台北市的案件數則有下降的趨勢。

綜合來看，六都的詐欺案件破案率在過去12年間普遍都有提升，大多數城市在2016年後破案率顯著提高並保持在較高水準。其中，台北市和高雄市的提升幅度尤為顯著，顯示出更強的破案能力。新北市、桃園市和台中市也保持了較高且穩定的破案率，而台南市的破案率雖然有所提升，但近年來略有下降。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法