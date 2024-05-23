包租公「好心」幫房客申請低收入戶 拿到證件轉頭向政府詐租金補貼

黃姓包租公盜用房客證件印章，拿女兒名下未出租的房子向政府申請租金補貼。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/05/23 10:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕75歲黃姓包租公見楊姓女子經濟狀況不佳，「好心」提議幫她申請低收入戶補助，楊女交出印章證件，竟被黃翁偽去偽造空房的租賃契約向高市府都發局申請每月3200元的租金補貼，爽領一年後被發覺犯行，才趕緊跟被害人和解，被法官輕判緩刑2年。

判決指出，2019年7月間，黃姓包租公租房給楊姓女子，他得知楊女經濟狀況不好，提議可以幫她代為申請低收入戶補助，楊女欣然同意交出印章和身分證件後，黃翁為了多賺一筆，竟把女兒名下尚未出租的空房，偽造不實租屋協議書，拿去高市都發局申請租金補貼，高市都發局審核後，從2019年12月起，發放每月3200元的租金給黃翁直到隔年11月，讓黃翁爽領一年補貼。

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黃翁還「呻好逗相報」，教另名朱姓女包租婆（79歲）用同樣的手法，把名下空房用楊女名義申請租金補貼，兩人對分爽領4個月後，朱婦因被稅捐機關查稅，她不想交稅趕緊聲明自己沒有租房給楊女，沒想到直接被依詐欺、偽造文書罪移送法辦。

檢方偵查時，朱姓老婦坦承犯行，但黃翁嘴硬，堅稱楊女確實有向女兒租房，但檢方不採信他的說詞起訴後，黃翁才知事情大條，趕緊跟被盜用身分證件的楊女和解；高雄地院審理時，法官見黃、朱兩人年事已高，且沒有前科，加上坦承犯行，態度尚好，因此依造私文書罪各判徒刑2月和4月，可易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

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