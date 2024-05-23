想要拗回來！假投資騙光300萬血汗錢 媽媽跟兒子再借240萬

婦人被假投資騙光血汗錢300萬元，再跟兒子借240萬元要把本錢連本帶利「拗回來」。（民眾提供）

2024/05/23 11:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣1名年約60歲婦人，被「穩賺不賠」的假投資詐光了積蓄300萬元，為了把錢拗回來，只好向兒子借錢240萬元，兒子驚覺有「詐」，連忙報案，警方將計就計，雙方約在夾娃娃機店內面交現金，員警當場逮捕20歲王姓車手，並從車手身上起出毒品愷他命！

和美警分局表示，這位婦人在滑臉書時，看到有「穩賺不賠」的股票假投資廣告，就加LINE並下載APP操作股票買賣，自此掉入詐騙集團的圈套，婦人為了多賺一點，決定把存了多年的積蓄300萬元全部押注，並當面把錢交給車手。

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沒想到，婦人300萬元的血汗錢有去無回，詐騙再度佯稱「投資越多，賺越多」，婦人為了拗回先前投入的300萬元，這次只好開口跟兒子借240萬元要拿到夾娃娃機店面交，兒子才發現媽媽被騙了，還被詐團視為的肥肉，準備一騙再騙，兒子決定直接報案。

警方指出，雙方在和美鎮糖友里夾娃娃機店內面交時，中寮派出所員警當場捕獲20歲王姓車手，並在車手身上起出毒品愷他命，以及工作識別證、印章、收據與工作手機等等證物，訊後依違反詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方強調，詐騙集團以往面交金額，大部分都約在超商，近來因為超商員工都有警覺，加上超商的人比較多，詐騙改變策略，約在夾娃娃機店，因為大白天夾娃娃機店通常都很少人，避免面交現金引發側目。這次面交為取信車手，每捆現金的第一張都是真鈔，其餘才是玩具鈔票，而詐團車手也改變打扮，以往都是白襯衫、黑長褲加上掛著識別證的「標配」，這次則是穿著Ｔ恤，連識別證都特地收起來，就為了避人耳目被一眼識破。

婦人被假投資騙光血汗錢300萬元，再跟兒子借240萬元要把本錢連本帶利「拗回來」。（民眾提供）

詐騙集團車手改變「標配」，識別證不再掛在衣服上，衣著不再是白襯衫、黑長褲的上班族模樣，面交地點選在大白天人很少的夾娃娃機店。（民眾提供）

彰化和美警方在車手身上起出識別證等相關證物。（民眾提供）

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