台南阻詐成長率六都墊底 ....原因曝光

根據警政署統計，台南市警局阻詐績效，去年開始走下坡。（記者王捷攝）

2024/05/23 00:19

〔記者王捷／台南報導〕台南警方在攔阻詐騙上有所成效，常宣傳是阻詐六都第一，但卻從去年開始走下坡。警政署統計2021到2023年的阻詐資料，前兩年台南組詐件數相當突出，但到了去年，台南的詐騙案件暴增，但阻詐件數卻陷入瓶頸，阻詐件數三年僅成長1.9倍，六都墊底。

警政署統計2021年時，台南的阻詐件數是六都之冠，整年下來攔阻626件詐騙案、共2億6千萬；但到了2022年，台南攔阻件數1036件，排名六都第二，但攔阻金額卻是六都倒數第二，到了2023年，台南的阻詐案1249件，攔阻金額約7億，都是六都倒數第二，尤其台南三年來攔阻案件成長僅1.9倍。

請繼續往下閱讀...

從統計數據可以看出，當其他五都警局開始重視攔阻詐騙後，台南阻詐件數的優勢開始下降，其中，台中市的阻詐案件成長最高，三年來成長5.7倍，共保住民眾約16億的血汗錢，第2名是桃園成長3.9倍、第3名是新北3倍、第4名是台北2.7倍、第5名是高雄2.4倍。

有警界人士認為，可能是因為阻詐的能量已經到極限，才會造成案件量一直成長、詐欺破案率下降，但是阻詐件數也沒有拉高的情況。

不過根據南市警察局去年公布年終治安成果，去年攔阻詐騙件數計2390件，六都第一，攔阻金額計9億4272萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法