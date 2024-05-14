台中女律師淪小三 半夜狂扣嗆原配「可悲、畸形的婚姻」判賠

台中地院認為王姓女律師的行為，不但侵害莊女的配偶權，且侵擾莊女安寧生活等權益，判決賠償40萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/05/14 14:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任律師事務所法務助理的莊女，向台中地方法院控告王姓女律師，與自己的丈夫有染，還半夜狂打電話騷擾她，傳「你好可悲，這種畸形的婚姻也死不放手」訊息嗆聲羞辱她，應賠償60萬元；王女答辯說，莊女的丈夫在10年前，是她的男友，她卻因懷孕小產手術，被莊女丈夫暴力相向而分手，她只是要告訴莊女真相，台中地院則認為王女行為，已干擾莊女平穩安寧生活等權益，判決應賠償40萬元，可上訴。

判決書指出，莊女是法務助理，丈夫經營律師事務所，王女則是律師，三方都是台中法界人士，莊女向台中地院提起民事訴訟，主張王女於2022年至去年（2023年），與她的丈夫有染，並於2022年9月至2023年6月，有一連串騷擾行為，包括半夜狂打電話給莊女，例如2022年9月22日凌晨4時許，撥打莊女手機共25通，另有盯哨等候行徑，2023年5月23日，王女明知莊女不願見面，竟未經莊女同意，虛報訪客名字，欺騙大樓保全人員，擅自至莊女的辦公室守候。

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莊女更指控，王女還傳訊邀約她的丈夫「你就跟我做愛時，暫時忘記你老婆啊」，王女還三更半夜傳簡訊騷擾，包括「我找你讓你知道真相是什麼」、「明知道（莊女丈夫）發生劈腿還決定結婚，後續會得到這種對待，也是剛剛好而已」、「你好可悲，這種畸形的婚姻也死不放手，是缺房缺錢還是缺愛」、「他過去怎麼樣對待前女朋友們包含你，應得的報應會延續下去的」。

王女答辯說，10多年前，她是莊女丈夫的前女友（當時莊女尚未與丈夫結婚），2013年兩人交往時，她懷孕小產手術，被莊女的丈夫暴力相向，事隔多年，她與莊女丈夫已無瓜葛，卻被莊女騷擾，她不堪其擾才會有「我讓你知道真相是甚麼」等回應，她只是重申莊女丈夫以前對她造成的傷害，要求莊女停止騷擾行為，至於盯哨等候之說，她未見到莊女即離去，並無盯哨或讓莊女不能營業，其他簡訊則與她無關，她也從未看過。

台中地院認為，王女邀約莊女之夫「開房間做愛」，已侵害莊女配偶權，王女傳簡訊的IG帳號，都是她使用的帳號，王女卻否認傳簡訊，這是空言而不可採信，王女半夜凌晨密接連續撥打電話，足以造成莊女壓力，影響睡眠等作息，王女傳送批評莊女婚姻的留言，強使莊女接受王女的嘲諷羞辱，已足以對莊女造成精神壓力與不悅感。

法官強調，王女甚至用欺騙方式，至莊女上班處干擾，已侵擾一般人的生活及居住安寧，逾越社會常情所能忍受程度，損及莊女免於受干擾的自由及居住安寧權，判決王女應賠償40萬元，可上訴。

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