被誤會是小三 女子慘遭前同事剪斷乳頭、攻擊下體流血

2019-08-27 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女子小林（化名）被前同事蒙女誤認成小三，前同事一氣之下拿剪刀將小林左右乳頭剪斷，還往小林下體攻擊，導致她鮮血直流，所幸小林手機鬧鐘響起，嚇跑蒙女，送醫急救後才保住小命。

綜合中媒報導，蒙女和小林曾在同家做鞋工廠工作，蒙女負責做鞋，小林則負責檢測品質。據悉，蒙女工作時所做的鞋子，經常被小林要求改進，使蒙女認為小林針對她，將工作辭去。

報導指出，蒙女的丈夫韋男經常跑去騷擾小林，儘管小林明確表達拒絕，韋男依舊不肯放棄，小林只好將韋男騷擾一事告訴男友羅男。對此，羅男氣得將韋男約出來談判。

談判過程中，兩人喝了酒，羅男表示，當時韋男已答應不再騷擾女友，但因為他有點醉醺醺，自己便不清楚韋男會不會如實答應，便將韋男女兒找出來，陳述發生的事，希望韋男女兒能把事情轉述給母親蒙女，以此約束韋男。

結果喝醉的韋男突然拿起木棍衝下樓將羅男暴打一頓，並在事後賠了錢，小林與男友以為事情就此落幕。豈料，小林日前出門時突然覺得眼睛很辣，而後被蒙女拖住，左右乳頭被殘忍剪下，蒙女還拿剪刀往小林下體一剪，2處當場鮮血直流。

小林回憶起當時情況還驚魂未定，說道，「她的手機鬧鈴突然響了，使蒙女以為有人來，倉皇而逃。」，羅男得知此事後，立馬將小林送醫，並對沒有保護好女友感到愧疚，蒙女也在事後被警方逮補。

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