台中美甲店女老闆好心接濟 女子竟恩將仇報店外亂塗鴉

孫姓女子不滿美甲店吳姓老闆娘勸她找工作，覺得看不起她，到美甲店外牆壁塗鴉洩憤。（記者陳建志翻攝）

2024/05/09 16:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中孫姓女子離職後長期沒工作，太平一家美甲店吳姓女老闆好心提供物資接濟，近日吳女希望她能找工作自力更生，孫女覺得是看不起她，今天凌晨2點多到美甲店外牆壁塗鴉，寫滿不雅字眼，吳姓女老闆得知是孫女所為，覺得心灰意冷，全案警方依毀損罪嫌送辦。

台中一名吳姓女老闆（39歲），在台中屯區開了好幾家美甲店，今天凌晨2點多其他店關門後，前往太平光德路的美甲店巡視，卻發現店外牆壁遭塗鴉，寫滿了不雅字，因半路上曾碰到以前的孫姓女同事（43歲），但孫女似乎刻意閃避她，讓她懷疑可能是孫女所為，立刻向警方報案。

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太平分局員警獲報，立刻在附近搜尋，沒多久就在路上發現孫女，將她帶回警局了解，孫女坦承拿筆在美甲店外牆壁寫字塗鴉，表示因覺得吳女近來故意對她冷淡及看不起她，一時氣憤才徒步至店家外牆壁寫字塗鴉。

吳姓女老闆表示，兩人本來是同事，孫女後來離職後長期沒工作，只要到美甲店找她，都會拿麵包、便當等物資接濟她，近來因次數較頻繁，有勸她去找工作自力更生，沒想會因此造成孫女不滿，對於孫女恩將仇報心灰意冷，警方訊後依毀損罪嫌送辦。

吳姓老闆娘的美甲店。（記者陳建志翻攝）

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