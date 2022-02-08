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    男子恩將仇報結夥強盜勒殺恩人 判給付200萬犯罪補償金

    男子林昆鋒恩將仇報，結夥殺害恩人劫財。（資料照）

    男子林昆鋒恩將仇報，結夥殺害恩人劫財。（資料照）

    2022/02/08 16:51

    〔記者王定傳／新北報導〕男子林昆鋒缺錢花用，竟恩將仇報，找來友人張宥和、彭奕皓，迷昏好心收留他12年的90歲李婦和女兒，捆綁劫財，張宥和見捆綁李婦的膠帶鬆脫，又持童軍繩纏繞拉緊，害李婦窒息身亡，案發後，家屬申請遺屬補償金200萬元獲准，新北地檢署向3男求償，新北地院判決林等3人應給付200萬元。

    檢警調查，林昆鋒曾在宮廟當乩童，因而結識李婦的兒子，李婦因此好心收留他，2人感情融洽，對外也以祖孫相稱，怎料，林昆鋒欠債屢向李婦借錢甚至偷錢，李家仍選擇原諒，委婉告知「需要錢可以講」。

    2018年7月26日，林昆鋒找來同樣缺錢花用的張宥和、彭奕皓，下藥迷昏李婦母女，用童軍繩繞脖捆綁，再以膠帶、毛巾封住2女口鼻，綁在椅子上，搜刮李家3萬多元現金、1枚金戒指和價值2萬多元名牌包。

    李婦一度甦醒，怒罵張宥和，張勃然大怒，將捆綁李婦頸部的繩纏繞拉緊，害李婦不幸缺氧窒息死亡；至於女兒經醫院搶救才倖免於難。

    刑事部分，去年12月間，高院更二審今依強盜致人於死罪，判張、林15年徒刑、彭14年6月，可上訴；本案發生後，家屬向犯罪被害人補償審議委員會申請遺屬補償金，獲補償共200萬元，新北地檢署向3男求償。

    民庭審理時，張宥和表示對於強盜致人於死事實不爭執，但他認為僅須賠償求償金額的三分之一，彭奕皓則辯稱沒拿到錢，被害人也不是他弄死，林昆鋒未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述；法官審理後判定，3男共同強盜與被害者死亡有相當因果關係，判決3男須負擔這筆200萬元補償金。

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