捲走鉅款潛逃中國 詐團幹部黑吃黑 妻疑遭小弟殺害

住在台北市吳興街的張姓婦人，本月3日被發現在住處遭人亂刀砍殺死亡，研判是一宗詐團黑吃黑衍生的冷血殘殺命案。（資料照）

2024/05/19 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕住在台北市吳興街的張姓婦人，本月三日被發現在住處遭棉被覆蓋臥床，但背部遭人亂刀砍殺死亡，警方原本鎖定是涉入詐欺案遭通緝逃逸的陳姓丈夫所為，但深入追查後，研判全案是一宗詐團黑吃黑衍生的冷血殘殺命案！

水房總務轉匯贓款 不知去向

陳男是詐團水房總務，疑捲走贓款潛逃中國，他的小弟找陳男追討無著，疑因逼問陳男下落或報復，做掉張女後，也搭機直赴中國，不排除鎖定陳男躲藏處前往追殺或追錢。

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因案件重大關係人和嫌疑人均離境，辦案人員已透過刑事局國際科連繫中國公安協緝中。

命案現場是一處老舊公寓三樓，月初發出惡臭且無人應門，鄰居報案後，本月三日警、消破門發現，張女死亡多日，遺體已腐爛。警方勘驗現場，門窗均反鎖，此一密室殺人犯行應是熟人所為，查出張女和其四十七歲丈夫都有詐欺前科。

小弟逼問下落 行凶後也赴中

警方進一步調查，陳男夫妻育有一子，孩子交給親友照顧，陳男擔任「水房」總務，負責與車手聯繫及轉匯贓款，平日有一名「親信」陪同在旁；北市警方去年破獲該詐團，陳雖落網，但後來獲交保，並於今年元月潛逃中國。

陳男疑交保後重操舊業，並趁隙「幹一票」，研判Ａ走大筆贓款，詐團找不到陳，派出陳的「親信」小弟找人追錢。未料四月上旬小弟前往張女家，張女即遇害，警方過濾監視器發覺，此後無人進出張女家，而殺人疑凶也隨即搭機出境，前往中國。

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