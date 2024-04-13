高價買屋、借錢助凶手 反遭恩將仇報

縱火且命喪火場的楊超智，其子女與前妻（左起），用手與文件遮臉疾走離開殯儀館。（記者張瑞楨攝）

2024/04/13 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲／台中報導〕經商失敗的台中市男子楊超智，十一日縱火燒死前來點交房屋的林姓女子、游姓女律師，自己也命喪火場；游律師的助理昨天發文指出，林家不僅以二千萬元向楊男買下市價僅一千五百萬元的房子，還額外借給楊男二百萬元，又簽租約讓楊男繼續住，是因楊男不付租金才終止租賃契約，楊男卻縱火害死一位好律師，他感嘆世事無常。

警方調查，楊男經商失敗，欠死者林女的父母債務，他三年前與妻子離婚後，將房屋抵債給林家，並附帶五年後可購回房屋的條件，再以二萬五千元月租，向林家承租房子繼續居住，卻長達一年多未繳租金，還欠林家借貸一千多萬元，林家遂與楊男終止租房契約，楊男拒絕搬遷，林家提出告訴，法院判決楊男歸還房屋，楊男卻自認是林家毀約，心生不滿而預謀縱火同歸於盡。

請繼續往下閱讀...

預謀購買46公升汽油

調查顯示，楊男十日夜間與十一日凌晨兩度騎機車，載空桶到鄰近加油站，購買足以加滿一輛轎車油箱、高達四十六公升的汽油，由於常有民眾持空桶購油，加油站員工並未查覺異狀。

楊男到家後，將油桶置於屋內大門旁，等點交房屋的林女與胞弟林男，以及表姊游律師入屋，迅速鎖門潑汽油縱火。

台中地檢署昨天相驗，三方家屬出入時都不發一語，楊男的前妻與子女用手與文件遮臉快步離去，林家母親則一路悽愴痛哭，中檢預計下週再複驗。

台中律師公會理事長蘇若龍說，縱火者已死亡，刑事將不起訴，死者家屬可向楊男的繼承人（子女）提起損害賠償訴訟，但楊男疑無財產，子女也可能拋棄繼承，民事恐求償無門；依「犯罪被害人權益保障法」規定，死者家屬可獲犯罪被害人補償金一百八十萬元；公會有為會員們投保意外險。

游姓女律師 常借錢給法扶個案

游律師的助理發文不捨地說，游律師是個好人，會借錢給法律扶助轉介的個案當事人，還會揪親友向有經濟困難的當事人購物捧場。

死者林女之母（圖中），相驗時掩面痛哭。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法