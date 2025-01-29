「蛇進來，身手矯健」 160公分技師巧搶大甲媽頭香 13年奪兩冠

鎮瀾宮搶頭香活動，眾人往前奮力插香。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/29 00:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大甲鎮瀾宮今年舉行搶頭香活動，今晚11時廟門一開信眾即蜂擁而入，眾人往前奮力插香，競爭相當激烈，只見藍衣、身高約160公分、身形精瘦的徐姓信眾一馬當先，搶先插上頭香，不但15年來參加13次搶頭香活動，這次更是2次搶得頭香，鎮瀾宮董事長顏清標也直呼，不同去年「百九」頭香得主，今年是小隻馬，真正是「蛇進來，身手矯健，有夠勇！」

大甲鎮瀾宮今年搶頭香活動，前3位民眾可抱回大、中、小金媽祖（市值分別約為1萬8000元、8000元與4800元），並加碼獲得甲辰年重修慶成祈安七朝清醮紀念酒），今年除夕夜子時，眾人倒數後大喊開廟門，由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤、台中市副議顏莉敏開廟門迎接信眾入廟搶頭香，眾人一擁而上，最後徐先生搶得頭香。

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來自台中大安的徐先生說，15年來除了1次疫情停辦及1次沒有來，已經共13次參加搶頭香活動。他不但是巨大機械的技師，也是壘球教練，平常就有運動習慣，在2020年搶得頭香，今年再度搶到頭香，年年參加搶頭香活動，要向媽祖祈求家人平安健康。

徐先生說，9點就在廟門準備準備，不選擇中門，因為會有桌子及柱子擋住，他選擇香爐路徑最遠的虎邊側門，沒有障礙物能直接衝刺，子時11點廟門一開，他立刻從門縫鑽進廟內，前面也沒有人，斜角直線衝刺，一舉搶到頭香。

不同於去年搶頭香得主是190公分、人高馬大、長手長腳的年輕男性，徐先生身高約160出頭、身材精瘦，顏清標看了也直呼「小個子，蛇進來，才會勇！」，連兩次搶頭香，外表「看嘸」（不出來），人家本來就運動，笑說，看體格不準，「如果是我就拚不過了！」他也祝福新春子時，開廟門大吉大利，搶頭香活動圓滿達成，媽祖保佑新一年心想事成，平安順利。

徐先生一馬當先，搶到頭香。（記者蔡淑媛攝）

徐姓信眾一馬當先，搶先插上頭香，不但15年來參加13次搶頭香活動，這次更是2次搶得頭香，由顏清標頒發金媽祖。（記者蔡淑媛攝）

大甲鎮瀾宮搶頭香活動，由徐先生搶得頭香（左３），另２人為貳香及參香。（記者蔡淑媛攝）

除夕鎮瀾宮香火鼎盛。（記者蔡淑媛攝）

除夕鎮瀾宮香火鼎盛。（記者蔡淑媛攝）

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