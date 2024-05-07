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宜蘭少年學生犯罪率74％ 教育處提3措施防範

宜蘭少年學生犯罪率高達74％，縣議員謝家倫質詢要求教育處須有具體作為，降低學生犯罪率，教育處提出3項措施防範。（圖擷取自宜蘭縣議會直播）

宜蘭少年學生犯罪率高達74％，縣議員謝家倫質詢要求教育處須有具體作為，降低學生犯罪率，教育處提出3項措施防範。（圖擷取自宜蘭縣議會直播）

2024/05/07 12:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警局統計，去年10月至今年3月底，少年犯罪人數計189人次，其中具學生身分比率74％，縣議員謝家倫今質詢要求教育處須有具體作為，降低學生犯罪率。教育處提友善校園等3措施防範，將持續與警政單位橫、縱向聯繫。

針對宜蘭警方近半年少年犯罪查緝，在189人次中有140人具學生身分，少年學生犯罪比率74％，類型又以聚眾鬥毆、詐欺及竊盜居多，另外中輟生列管協尋，也尋獲25人次。縣議員謝家倫、孫湯玉惠今天均針對校園安全維護，要求教育處檢討分析，做好前端防範。

謝家倫說，少年學生犯罪率不容忽視，除了教育處在校園預防犯罪宣導外，也因注重學生家庭訪視，在發現學生第一時間偏差行為時，就能及時輔導挽救，目前雖有訂定教師輔導與管教學生辦法，列舉管教方式，但空間模糊易讓教師在第一線執行上綁手綁腳，教育處也應給予明確方向，前端做好輔導降低犯罪率，就能減少後端警察查緝工作。

孫湯玉惠則提及，部分學生易受個人、家庭及社會因素導致輟學，教育處應著重防範，除減少中輟生外，也要掌握輟學生人數，積極列管、訪視，輔導復學重回校園。

宜蘭縣府教育處長簡信斌答詢回應，營造友善校園非口號而是源頭，針對降低學生犯罪，已召集校長研習，並透過校內宣導、校際交流，以及邀請警政單位赴校進行案例分析，期望透過適性輔導、友善環境，讓學生更有成就感，感受來自學校的愛與關懷。

他表示，目前提出3措施防範，包括持續宣導營造友善校園、教育，針對所有學子平常做好關懷；疑似家庭、行為有可能偏差且需高關注孩子，將透過學校輔導小組、學務團隊進行個案追蹤；若已成個案，則會密切與警政單位做好橫、縱向聯繫，並適時提供協助。現也掌握15名中輟生，會積極追蹤輔導。

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