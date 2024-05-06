到處借錢、私藏手機記滿3大過 士官被撤職求翻案吞敗

韋姓士官因營區私藏手機等違規行為，被軍方記滿3大過撤職、停役，打行政官司翻案，被高等行政法院判決駁回。示意圖。（資料照）

2024/05/06 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍航勤廠韋姓士官投資失利負債，向同袍、同學借貸而影響國軍形象，又擅自攜帶智慧手機入營被查獲，半年內累積記滿3大過被撤職，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。

據了解，陸軍航空基地勤務廠韋姓下士，投資虛擬貨幣失利及個人車、信貸繳款失衡，在2022年7月至9月間，竟謊稱因家用等需要，向同袍借貸，雖已還款，但其行為仍有不當，因而被軍方記過。

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同年12月21日1點多，軍方安全檢查，在他床鋪底下查獲智慧型手機，並在皮夾內發現攜帶隨身碟。後來，韋男又因債務，向高中同學和友人借款，總計被記過7次和大過1次，1年內累計達3大過，經軍方人評會懲處撤職並停役。

韋男指稱，因誤信網路不實廣告而被騙投資失利，但借款過程沒有違法，並說，攜帶手機、隨身碟等進營區，固然有過失，但一事不能兩罰，認為軍方懲處過重，有違比例原則，要求撤銷原處分並從輕發落。

合議庭法官調查，軍方依陸海空軍懲罰法和國軍軍風紀維護實施規定，認為韋姓士官因借貸衍生後遺症，導致國軍形象受損，及隱瞞私藏手機等違規行為，予以撤職、停役處分，並無違法、不當，判決他敗訴，尚未定案。

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