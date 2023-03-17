為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    戰車營副連長偷他人車牌 慘丟軍職

    陸軍戰車營李姓副連長竟偷他人機車車牌懸掛自己機車上，軍方撤職停役重懲，李興訟，遭最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

    陸軍戰車營李姓副連長竟偷他人機車車牌懸掛自己機車上，軍方撤職停役重懲，李興訟，遭最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2023/03/17 09:19

    〔記者楊國文／台北報導〕陸軍機械化步兵第二三四旅戰車營李姓中尉副連長，因騎機車超速遭吊扣車牌，他竟異想天開，偷別人的車牌安裝在自己機車上，檢方雖將他不起訴處分，但國防部陸軍司令部以李嚴重影響軍譽，重懲撤職停役，李不服打行政訴訟，台中高等行政法院認定撤職處分無誤，判李敗訴，李上訴後，遭最高行政法院駁回確定。

    李姓副連長2019年10月因騎車超速，遭吊扣車牌無法騎車，2020年2月因租屋處搬遷，竟異想天開，竊取蕭姓民眾的機車車牌安裝於自己的重型機車上，騎往新租屋處。

    蕭姓民眾報案後，警方通知李男到案說明及製作筆錄，李當天將其所竊取車牌繳回，後來也和對方和解，最後獲檢方以不起訴處分。

    不過，第二三四旅戰車營獲悉李男偷取他人車牌，並被台中地檢署約詢後，2020年5月5日立即召開懲罰評議會，認定嚴重影響軍譽，決議將李男撤職處分，停止任用3年，並呈報陸軍司令部核定將李男撤職停役處分。李男不服，提起訴願被駁回後，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

    李男主張，該案偵查中，已與對方和解，亦獲檢方不起訴處分，他被以違反「國軍軍風紀維護實施規定」第29點第1款規定的「行為不檢」重懲撤職處分，欠缺法律授權明確性而違反法律保留原則。

    李認為，所謂言行不檢等構成要件，屬不確定法律概念，而撤職處分涉及剝奪他軍人身分，其合法性應受高密度審查，檢察官基於他所涉情節輕徵，而給予職權不起訴處分，軍方怎能對他做成最重的撤職處分？李指控已違反正當法律程序，有明顯瑕疵，應予撤銷。

    陸軍司令部答辯指稱，李男是中尉副連長，竟偷取他人車牌，懸掛在自己重型機車後方，無論是否事後和對方和解，其行為已非一般人所能苟同，自然是「言行不檢」無誤。李男的懲處程序和結果，均合乎陸海空軍懲罰法所定程序和裁量範圍，其撤職停役處分均合於規定。

    台中高等行政院審理認為，李男擔任副連長卻做出竊取他人車牌行為，直到警方通自到案說明才歸還車牌，顯示犯案後並無歸還車牌之意，其違法行為已破壞軍方機關名譽，嚴重影響軍事紀律，無資格繼續擔任軍官職務，軍方將他撤職停役處分，未逾起法定裁量範圍，亦無裁量濫用情事，判決李男敗訴。李不服，提起上訴。

    最高行政法院認為，台中高等行政法院判決的認事用法無誤，李提起上訴為無理由，判決駁回確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上士班長耍官威強迫替部屬「打手槍」 威脅「這是我們的秘密」
    2023/03/16 12:57

    上士班長耍官威強迫替部屬「打手槍」 威脅「這是我們的秘密」
    軍人在部隊上網簽賭全否認 法官批敗壞軍紀判拘役50日
    2023/03/15 05:49

    軍人在部隊上網簽賭全否認 法官批敗壞軍紀判拘役50日

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    退伍軍人揪團赴中參加黃埔校慶 黃暐瀚要小英今年務必做「這件事」
    2023/03/15 00:05

    退伍軍人揪團赴中參加黃埔校慶 黃暐瀚要小英今年務必做「這件事」
    軍人向中共表態效忠竟無罰則 立委提案修法
    2023/02/25 05:30

    軍人向中共表態效忠竟無罰則 立委提案修法

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播