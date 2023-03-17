戰車營副連長偷他人車牌 慘丟軍職

陸軍戰車營李姓副連長竟偷他人機車車牌懸掛自己機車上，軍方撤職停役重懲，李興訟，遭最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/03/17 09:19

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍機械化步兵第二三四旅戰車營李姓中尉副連長，因騎機車超速遭吊扣車牌，他竟異想天開，偷別人的車牌安裝在自己機車上，檢方雖將他不起訴處分，但國防部陸軍司令部以李嚴重影響軍譽，重懲撤職停役，李不服打行政訴訟，台中高等行政法院認定撤職處分無誤，判李敗訴，李上訴後，遭最高行政法院駁回確定。

李姓副連長2019年10月因騎車超速，遭吊扣車牌無法騎車，2020年2月因租屋處搬遷，竟異想天開，竊取蕭姓民眾的機車車牌安裝於自己的重型機車上，騎往新租屋處。

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蕭姓民眾報案後，警方通知李男到案說明及製作筆錄，李當天將其所竊取車牌繳回，後來也和對方和解，最後獲檢方以不起訴處分。

不過，第二三四旅戰車營獲悉李男偷取他人車牌，並被台中地檢署約詢後，2020年5月5日立即召開懲罰評議會，認定嚴重影響軍譽，決議將李男撤職處分，停止任用3年，並呈報陸軍司令部核定將李男撤職停役處分。李男不服，提起訴願被駁回後，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

李男主張，該案偵查中，已與對方和解，亦獲檢方不起訴處分，他被以違反「國軍軍風紀維護實施規定」第29點第1款規定的「行為不檢」重懲撤職處分，欠缺法律授權明確性而違反法律保留原則。

李認為，所謂言行不檢等構成要件，屬不確定法律概念，而撤職處分涉及剝奪他軍人身分，其合法性應受高密度審查，檢察官基於他所涉情節輕徵，而給予職權不起訴處分，軍方怎能對他做成最重的撤職處分？李指控已違反正當法律程序，有明顯瑕疵，應予撤銷。

陸軍司令部答辯指稱，李男是中尉副連長，竟偷取他人車牌，懸掛在自己重型機車後方，無論是否事後和對方和解，其行為已非一般人所能苟同，自然是「言行不檢」無誤。李男的懲處程序和結果，均合乎陸海空軍懲罰法所定程序和裁量範圍，其撤職停役處分均合於規定。

台中高等行政院審理認為，李男擔任副連長卻做出竊取他人車牌行為，直到警方通自到案說明才歸還車牌，顯示犯案後並無歸還車牌之意，其違法行為已破壞軍方機關名譽，嚴重影響軍事紀律，無資格繼續擔任軍官職務，軍方將他撤職停役處分，未逾起法定裁量範圍，亦無裁量濫用情事，判決李男敗訴。李不服，提起上訴。

最高行政法院認為，台中高等行政法院判決的認事用法無誤，李提起上訴為無理由，判決駁回確定。

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