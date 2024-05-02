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拒繳回退休退養金逾400萬元 石木欽提告敗訴

公務員懲戒委員會（懲戒法院）前委員長石木欽，拒絕被追繳退休退養金逾400萬元，提起行政訴訟；北高行今判石敗訴。（資料照）

公務員懲戒委員會（懲戒法院）前委員長石木欽，拒絕被追繳退休退養金逾400萬元，提起行政訴訟；北高行今判石敗訴。（資料照）

2024/05/02 19:36

〔記者溫于德／台北報導〕公務員懲戒委員會（懲戒法院）前委員長石木欽，因與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來被職務法庭判決撤職、停止任用1年確定；石因此被減少6成退休退養金（約412萬元），並須繳回溢領款項，石不服興訟，然台北高等行政法院指他提告無理由，今判他敗訴。

石木欽是在2017年12月20日從高等法院院長的職務退休，再接任公務員懲戒委員會的委員長、屬特任官，並於2020年9月16日辭職。後來懲戒法院於2022年9月2日考量石木欽與翁茂鍾有不當接觸，命石撤職並停止任用1年確定。

銓敘部後續根據法官法規定，審定石木欽應減少6成退休金，並追溯自退休生效日2017年12月20日起；再依退撫法規定，函知司法院、高等法院等單位，重新計算石從2018年7月1日起每月退休金並執行追繳。

後來司法院命石木欽應繳還溢領退養金213萬多元，高院則要石繳還溢領退休金119萬多元，公務人員退休撫卹基金管理委員會（已改制為公務人員退休撫卹基金管理局）要石繳還溢領退休金79萬多元；總計412萬多元。

石木欽不服，提起本件告訴主張，扣減他6成的退休退養金，並要求他繳回的處分，有違法律溯及既往原則以及信賴保護原則，應該撤銷。

北高行解釋，石木欽退休後因違反法官法，被撤職並停止任用1年確定，再經司法院等相關單位重新計算退休退養金並追繳，這些過程都沒有問題，今判石敗訴；可上訴。

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