國軍女上士淪詐騙犯 助詐團「收水」被逮正著

謝姓女上士收包裹畫面遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/02 16:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕警逮車手竟抓到現役國軍！新北市新莊警分局4月30日接獲報案，循線前往台北市北投逮人，逮捕車手38歲謝姓女子。警方細查，謝女竟是現役軍人，在「資通電軍網路戰聯隊技術支援中心」服役，現階「上士」。

國防部資通電軍指揮部，簡稱資通電軍，為本國國防部直屬軍事機構，主要任務為電子作戰、資訊作戰、網路管理及軍線維護管理，本島各縣市及外島、離島均有駐地。資電部轄下有2個聯隊和一中心，是專門針對「中國威脅」設立的反制網軍單位，是本國唯一兼具「攻守一體」特性的軍事網路安全單位。

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據了解，謝女疑似透過網路被詐騙集團吸收，成為詐團的「收水手」，上月30日晚間8時許，謝女接受詐團指示幫送收裝有10萬元現金包裹。謝女叫了外送員，將包裹從南京東路送到北投區石牌路二段，再由謝女簽收。

新北市新莊警分局接獲線報，即刻派員前往石牌查緝，在謝女收到包裹沒多久，就在街邊將她逮捕。謝女向警方供稱，她只是在網路交友，幫朋友收包裹，完全不知對方是詐團，且對方的資料她則全稱不知。警詢後，依詐欺罪嫌將謝女移送法辦，同時將持續向上溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣回裝有10萬元現鈔的包裹。（記者徐聖倫翻攝）

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